Пес, имитирующий звук сирены, стал героем Интернета - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видеоролик со псом породы боксер, который идеально воспроизвел звук сирены. Эти кадры были сняты в немецком городе Реклингхаузен, передает Day.Az со ссылкой нa "Ридус".
Лежащий на диване пес сначала прислушивается к звукам, которые издает проезжающая за окном машина. Спустя минуту пес повторяет этот звук.
После этого раздается смех хозяина, который случайно заснял своего питомца на видео. В комментариях смеются и еще над одним героем видео - в комнате в этот момент находился кот, которому выступление пса, судя по всему, не понравилось и он не стал дожидаться окончания "номера".
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