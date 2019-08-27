Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было - от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно сегодня принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком - чувства в этот день будут очень глубоки и гармоничны.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Овна сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Овен получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Овен не мог решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Телец

Сегодня день наделяет Тельца немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Близнецы

Сегодня день обещает порадовать Близнецов приятными сюрпризами. Во всем, за что бы они ни взялись, удача обещает быть на их стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует их хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Близнецам сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Рак

Сегодня в Раке проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Раку без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Раку смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Лев

Сегодня Льву необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Львом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Лев своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Дева

Сегодня Дева будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ней рядом. Для нее не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Дева сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет ее развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Деве с огромным с трудом.

Весы

Сегодня гороскоп предвещает Весам неплохой день, когда они будут склонны смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Весов будет складываться гладко, их невозмутимость и чувство юмора помогут им не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Весов сегодня будет трудно.

Скорпион

Сегодня общение и информация необходимы Скорпиону как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Скорпион со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Скорпиона сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Стрелец

Сегодня гороскоп склоняет Стрельца манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Стрелец будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Стрелец сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Козерог

Сегодня Козерог имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Козерог сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Козерог сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Водолей

Сегодня ситуация может потребовать от Водолея поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Водолей и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Водолея желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Водолея может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Рыб уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Рыбам сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

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