В сердце древнего Баку возвышается, возможно самый загадочный, привлекательный памятник мира - Девичья башня

Башня цилиндрической формы построена на берегу Каспия, на крупной наклонной скале, тянущейся к морю (12 век). К ней со стороны моря примыкает высокая опорная стена, называемая "контрфорсом". Из-за того, что башня находится на наклонной скале ее высота с северной стороны 31, с южной - 28 метров. Башня - восьмиэтажная. Единственный вход открыт с западной стороны в 1859 году. Отсутствие в письменных источниках точной информации о памятнике дало повод для возникновения различных гипотез и предположений о дате ее постройки и назначении.

Поднимаясь по ступеням башни кажется, что проходишь вековой путь к прошлому...

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж с окутанной тайнами и преданиями седой старины и флером неповторимого очарования древнего Баку Девичьей башни.

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