Как известно, мужья и жены не всегда понимают друг друга и не всегда живут душа в душу. Более того, порой стороны вроде бы и любят друг друга, но тем не менее не могут выносить какие-то привычки "второй половины".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В список наиболее частых жалоб женщин на бесящие привычки мужей по результатам опросов на женских форумах вошли такие:

Вранье

Как ни странно, мужчины в семейной жизни врут чаще женщин, причем не всегда к своей выгоде. Порой они врут просто "на всякий случай". Крупное вранье часто приводит к разводам, когда жена, например, узнает о двух параллельных семьях, имеющихся у мужа. А мелкое вранье просто раздражает.

Храп

Понятно, что мужья в этом не виноваты, но из-за мужниного храпа многие жены серьезно не высыпаются.

Курение в квартире

Даже курение на балконе при открытой двери приносит запах табака в квартиру и раздражает жену (чаще всего не курит в паре женщина). Особенно раздражает жен курение в туалете.

Неряшливость

Жены жалуются на привычки, принесенные мужьями из родительского дома: манера ставить дорожные сумки на обеденный стол или садиться в уличной одежде на кровать, разбрасывать вещи, ходить по дому в уличной обуви - список конкретных промахов длинный.

Лень

"В выходные на улицу погулять не вытянешь, по дому ничего не делает, постоянно ноет, что устал, хотя работаем одинаково", - жалуются жены.

Манера говорить про "вынос мозга"

Мужья жалуются, что жены их "пилят" или "выносят им мозг", если не хотят обсуждать какую-либо проблему.

"- Ты обещал сделать. - Обещал - сделаю. - Когда сделаешь? Ты 2 недели назад обещал, что сделаешь "завтра". - Время будет - сделаю. - Может, я уже друга попрошу? - Сказал - сделаю. - А когда? - Не выноси мозг. "

Ценные указания

Жены любят давать ЦУ мужьям, но ненавидят, когда мужья отвечают им тем же.

"Дня не проходит, чтобы не указал мне, что мне делать, будто я без него не знаю", - жалуются они на форумах. - "Не выносит, если я лежу на диване в свой выходной, сразу лезет с указаниями".

Мат

У себя дома слышать матерные выражения от мужа россиянки очень не любят. Но часто вынуждены терпеть, особенно если муж засел перед телевизором и комментирует все новости подряд.

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