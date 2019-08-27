Как выяснение отношений может отразиться на ребенке, объясняет medicinform.net, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дети впитывают все, что слышат и видят, перенимают манеру поведения, отношение к жизни и людям. Если ребенок становится свидетелем ссор, ему будет тяжело доверять кому-либо. Такие дети нередко замыкаются в себе.

Иногда малыш выражает протест через агрессию по отношению к другим детям. Из-за этого ему тяжело наладить контакт со сверстниками. Трудности в учебе, отсутствие друзей, сложность в поиске второй половинки - все это результат взаимоотношений в семье.

Скандалы, сопровождающиеся повышенным тоном, хлопаньем дверей, развивают в ребенке неуверенность в завтрашнем дне. В итоге дети растут в атмосфере страха, тревоги и беспокойства. Такие "разборки" подрывают самооценку и физическое здоровье.

Если все-таки назрел конфликт, взрослым стоит придерживаться нескольких правил:

не передавать через ребенка послания друг другу;

не допускать оскорблений, угроз, а тем более рукоприкладства;

не уходить выяснять отношения, оставляя ребенка дома одного.

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