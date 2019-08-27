Tсли этим холодным и дождливым летом вам не хватило радостных впечатлений, есть шанс все исправить. Мы подобрали для вас удивительные по красоте места, которые стоит посетить именно сейчас.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Хорватия. Дубровник и Плитвицкие озера

Средневековый город Дубровник в Хорватии лучше всего посетить осенью, когда нет летних толп туристов, а Адриатическое море еще достаточно теплое и вполне подходит для купания. В Дубровнике нужно заблудиться в лабиринте узких улочек, зависнуть в ресторанчике с бокалом местного вина, посетить крепость Святого Лаврентия и крепость Ревелин, подняться по канатной дороге на холм Срд, чтобы увидеть больше панорамных видов города и окрестностей. Если вы поклонник "Игры престолов", то будете в восторге от экскурсии по местам сериала.

Если вам повезло оказаться в Хорватии осенью, обязательно отправьтесь в Национальный парк Плитвицкие озера. Вы увидите настоящий взрыв красок пламенеющей листвы среди великолепных лазурных водопадов и озер. Если располагаете временем, задержитесь здесь подольше и остановитесь на один день в отеле, чтобы ранним утром исследовать этот шедевр природы в полном одиночестве или только вдвоем, как вам больше нравится.

Австрия. Вена

Утонченные натуры наверняка оценят Вену - осенью она похожа на главу из волшебной сказки. Сейчас здесь время тишины и умиротворения. Летние концерты под открытым небом закончились, а улицы только готовятся к безумству рождественской ярмарки. Это идеальный момент, чтобы полюбоваться Стефанплац без толпы. Поднимитесь на башню собора Святого Стефана, чтобы увидеть Вену во всей ее осенней красе. А спустившись вниз, заверните на соседнюю улицу и загляните в дом Моцарта. Полюбуйтесь садами дворца Шенбрунн, где ковер из осенних листьев создаст идеальный фон для фотосессии. Затем отправляйтесь в Бельведер (дом "Поцелуя" Густава Климта), чтобы согреться, любуясь потрясающей росписью потолков, произведениями искусства и интерьерами, а потом пригласите своего партнера на тур вальса в саду дворца. Завершите свой день знаменитым шницелем Wiener и местным пивом в уютной традиционной таверне. Или, разодевшись в пух и прах, посетите одно из знаковых мест города - Венскую оперу. Определенно, этот город нельзя пропустить во время листопада!

Дания. Копенгаген

Если этой осенью вы ищете город с атмосферой, наиболее соответствующей настроению сезона, обязательно включите в свой список Копенгаген. Красивая, гостеприимная столица Дании хороша в любое время года, но ранней осенью она особенно прекрасна. Великолепный северный модерн - югендстиль - особая примета Копенгагена. В этих декорациях так приятно предаваться легкой грусти по ушедшему лету. Среди каналов Нюхавн нужно найти свой ресторанчик и отведать местную кухню - она сейчас на пике популярности. Если вы любите литературу и историю, обязательно посетите замок Гамлета. Да-да, того самого принца датского! Как вы помните, действие трагедии происходит в Эльсиноре. Место с таким названием есть на карте Дании. Это городок Хельсингёр. Электричка от центрального железнодорожного вокзала туда идет минут сорок. А сам замок - величественное средневековое сооружение, поражающее своими размерами. Туристов не будет много, так что, скорее всего, вы будете в полном одиночестве разгуливать по залам и спускаться в подземелье. Возможно, вам даже посчастливится увидеть легкую тень Офелии или королевы Гертруды. Ведь все эти персонажи действительно жили здесь много веков назад.

Румыния. Трансильвания

Темными осенними вечерами порой хочется пощекотать себе нервы рассказами о черной магии, оживших мертвецах, вампирах и ведьмах. Если вы тот самый любитель хорора, выбирать маршрут вам долго не придется - это, конечно же, Трансильвания. Возможно, благодаря Брему Стокеру и его "Дракуле" в нашем представлении это место выглядит мрачно. Но на самом деле нет. Настоящая Трансильвания - сказочное место с нетронутыми пейзажами, цветущими лугами и вековыми дубовыми рощами, среди которых возвышаются готические замки. Осенью Трансильвания становится одним из самых красивых мест на земле. И даже английский принц Чарльз попал под ее очарование. В настоящее время он владеет многочисленными объектами в этом регионе, одним из которых является гостевой дом в деревне Заланпатак. И вы вполне можете здесь остановиться. Гостям предлагают очень комфортное жилье, а цены на удивление разумны. Ну, и наконец, главное предложение этой осени - Хэллоуин в замке Бран, доме самого Дракулы. Это же так соблазнительно!

Греция. Санторини

Если вы еще не были на Санторини, то сделайте это сейчас. Потому что единственный недостаток этого волшебного острова - те самые пресловутые толпы жаждущих прекрасного, от которых летом здесь просто не протолкнуться. Когда туристический сезон идет на спад, самое время навестить это греческое чудо. Извержение мощного вулкана много веков назад (греки утверждают, что именно оно погубило Атлантиду) сформировало впечатляющую кальдеру. Добавьте к этому живописные белые домики, построенные на склонах скал, православные храмы, малиновый звон колоколов, самые красивые в мире закаты, - и вы получите остров, который необходимо посетить хотя бы раз в жизни. Ну и конечно, последний поцелуй солнца останется за вами - пока еще здесь очень теплое море и восхитительные пляжи.

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