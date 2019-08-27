Решая худеть, мы тщательно выстраиваем стратегию и обзаводимся принципами, которые меняют привычный образ жизни чуть ли не полностью - о завтраке в виде миндального круассана и чашки капучино в любимой кофейне приходится забыть, а вазочку с печеньем в офисе вы стараетесь обходить стороной. Но не все новые привычки на самом деле приводят к заветной мечте об идеальном теле: иногда они, напротив, обеспечивают лишь новыми проблемами. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какими и почему.

Вы полностью оказались от сахара

Все знают о том, что главный враг похудения - сахар. Но отказываться от него нужно с умом. В любом случае, вы не сможете полностью обойтись без глюкозы, хотя бы потому, что она нужна организму для слаженной работы. Если вам действительно хватит силы воли для того, чтобы избегать добавленного сахара, то обязательно сделайте акцент на фруктах, где он уже от природы содержится. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на сахарозаменители, если ваша цель - потеря лишнего веса. Совершая эту ошибку, вы рискуете не только не продвинуться вперед, но и уйти далеко-далеко назад, набрав еще больше веса. Сахарозаменители, содержащиеся в диетических напитках, особенно сильно способствуют увеличению аппетита и массы тела.

Вы тренируетесь 5-6 раз в неделю

Конечно, в этом случае нельзя не отметить вашу целеустремленность и усердие, но, увы, эти сумасшедшие усилия не приведут к хорошим результатам. Дело в том, что такой план занятий способствует лишь набору веса, а уж никак не похудению. Секрет эффективности физической активности кроется в отдыхе, как бы странно это ни звучало. Так что, именно восстановительный процесс должен занимать большую часть вашего времени. Если вам все-таки хочется добавлять больше тренировок в свой график, в дни перерыва можете посвятить полчаса йоге - это, кстати, отличный способ против мышечной боли.

Вы покупаете "полезные" перекусы

Наверняка на полках супермаркета вы выискиваете продукты, упаковки которых просто кричат о полезных свойствах и магическом эффекте потери веса. К сожалению, эти продукты не всегда оправдывают наши ожидания. И дело даже не в том, что там содержатся различные завуалированные виды сахара. Недавнее исследование Йельского университета подтвердило, что полезные перекусы мозг не воспринимает в качестве полноценной еды. Как это работает? Как только мы осознаем, что питаемся "правильно", чувство сытости замедляется, вырабатывается гормон грели, которые не только повышает аппетит, но и замедляет метаболизм.

Вы спите слишком много

Пожалуй, ни одна статья о похудении не обходится без советов о правильной продолжительности сна. Эксперты в один голос утверждают, что это чуть ли не ключевой пункт на пути к идеальной фигуре. Но слишком долгий сон вреден точно так же, как и полное его отсутствие. 6-8-ми часов вполне достаточно для восполнения энергии, а больше - уже вредно.

Вы отказались от молочных продуктов

В последнее время многие решили отказаться от лактозы, молочного белка и глютена, так как это по какой-то причине стало модно. На удивление, никакого вредного воздействия на здоровый организм исследования не обнаружили. Так что, так капитально менять свой рацион без показаний врача не стоит. Кстати, в Университете Теннесси доказано, что пища, богатая кальцием, очень благотворно влияет на потерю веса, так как улучшает расщепление жиров и предотвращает их отложение.

Вы потребляете слишком много жиров

Авокадо-тосты, арахисовая паста - все очень органическое и питательное, никто и не спорит! Единственное, из-за каких-то колоссальных надежд на полезные свойства, мы забываем об их высокой калорийности и содержании жира. А, кстати, если верить статистике, мы не замечаем около 800 потребляемых калорий, даже если стараемся очень скрупулезно их высчитывать. Не теряйте бдительность даже тогда, когда уверены в выборе продуктов - все не так уж и однозначно.

Вы отказались от соли

Сама по себе соль не несет вред совсем, но вы наверняка слышали, что она не лучший помощник похудению. Это является правдой лишь отчасти, ведь соль только задерживает воду в организме, а на весах вы видите неожиданно большое число. На накопление жира соль не влияет, а к тому же очень важна для организма как электролит.

Вы едите слишком много белка

Больше белка -> больше мышц -> лучше сжигаются калории. Думаете, все так? Однако недавнее исследование показало, что люди, превышавшие свою белковую норму, склонны к набору веса на 90% больше остальных. Не стоит злоупотреблять и протеиновыми батончиками - они также не отличаются "чистым" составом.

Вы зациклены на воде

Самая первоочередная привычка при попытках сбросить вес - это поддержка водного баланса. Но не зная тонкостей, вы можете себе навредить. Так, если вы пьете из пластиковых бутылок, вы рискуете набрать вес и получить широкую талию. Это может произойти из-за бисфенола А. Задумайтесь о своей фигуре и экологии и купите многочасовую бутылку изр например, нержавеющей стали.

Вы тренируетесь в ущерб сну

Встаете пораньше, чтобы позаниматься спортом? Это вряд ли пойдет вам на пользу. Не стоит сокращать драгоценные часы сна, так как они влияют на состояние вашего тела в разы сильнее, чем приседания. Прежне чем назначать утренние активности, убедитесь, что вы поспите хотя бы 6 часов. Только при таком раскладе зарядка сослужит добрую службу.

Вы отказались от кофе

Можно очень долго спорить о том, насколько плохо или хорошо кофе влияет на организм, но сбросить вес он точно помогает. Если вы привыкли выпивать с утра чашку капучино - хорошие новости, ваш обмен веществ работает на 16% лучше, чем у тех, кто кофе не пьет совсем.

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