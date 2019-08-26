Самым продуктивным промежутком рабочего дня у сотрудников офисов стало время в период с 10:00 до 11:00 - только по понедельникам, вторникам и средам. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Workthere, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания опросила 1,5 тысячи человек в Великобритании о том, в какое время они максимально продуктивно работают. Промежуток с 10 до 11 утра оказался самым результативным. Опрос показал, что днем с самой высокой производительностью труда стал вторник (24 процента респондентов). Далее следуют понедельник (16 процентов) и среда (15 процентов).

Каждый пятый (19 процентов) из опрошенных утверждал, что он наиболее продуктивен между 08:00 и 11:00, и только 2 процента заявили, что работают лучше всего с 16:00 до 18:00.

Исследование также выявило приблизительный режим сна британского офисного работника: он ложится спать в 22:30 и встает в 06:45. Те же, кто придерживается другого режима сна, не чувствуют себя продуктивными в течение дня. Только 2 процента респондентов, которые просыпаются между 9 и 10 утра, и 7 процентов респондентов, которые ложатся спать после часа ночи, сохраняют эффективность в таком случае.

Генеральный директор Workthere Кэл Ли, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что не всем людям подходит график 5/2 и работники "на удаленке" тоже могут быть продуктивными, если будут трудиться в комфортном для себя режиме.

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