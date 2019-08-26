Пользователей соцсетей поразил рецепт пиццы, напоминающей куриный пирог в кляре. Видео приготовления блюда, опубликованное сайтом Twisted Food, стало вирусным после того, как появилось в твиттере журналиста Яшара Али, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сам пользователь сопроводил ролик комментарием: "Я звоню в ФБР".

На записи сначала показывают приготовление кесадильи, но с огромным количеством начинки. Позже почти готовое угощение разрезают на дольки, обмакивают в кляре и посыпают панировкой. Затем куски окунают в кипящее масло и обжаривают до появления корочки.

После этого получившийся пирог покрывают томатным соусом, посыпают сыром и накладывают дольки пепперони. Заготовку запекают в духовке. Полученную "пиццу" рекомендуют макать в сметанный соус с зеленью.

Опубликованное видео набрало 165 тысяч лайков, однако большинство комментаторов сошлись во мнениях, что на такое блюдо нужно слишком много времени, а есть его невозможно.

"Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет", - пошутила OtherCarolB.

Многие пользователи пошутили, что готовить еду с таким количеством ингредиентов и калорий - настоящее преступление.

Один из пользователей напомнил о видео, где бургер с большим количеством ингредиентов закидали маринованными огурцами.

"Алло, это полиция? Я хочу доложить о преступлении", - написал Keithedwards.

Журналист Шэй Спенс решил повторить рецепт необычной пиццы и, как он заявил, потратил много времени на ее приготовление. Результат заметно разочаровал мужчину, что видно на опубликованных им кадрах.

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