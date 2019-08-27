Наверняка вас удивляло, почему некоторые фото в сети разлетаются мгновенно, а другие, хотя на первый взгляд и кажутся стоящими, не продвинулись дальше первоисточника. Так в чем же секрет успешных снимков?

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

В этой статье мы расскажем, как сделать фото, которое будет собирать много лайков и станет популярным, и к тому же опишем 10 техник для создания идеального фото.

Что такое вирусные и популярные фото и для чего они нужны

По данным исследований о вирусном распространении визуального контента только 5% фото в социальных сетях публикуют повторно. Чаще всего (по усредненным данным) фото получает около 10-15 репостов, и лишь полпроцента фотографий репостят более 500 раз.

Надпись на плакате: "Кэтрин сказала, что если это фото соберет миллион лайков, она займется со мной сексом. Пожалуйста, делитесь и..."

Эту фотографию пользователь Фейсбука распространил только среди друзьей, но уже спустя сутки она набрала миллион лайков, и более 150 000 репостов. Включился механизм солидарности с героем фото, и люди охотно делились друг с другом его публикацией и ставили лайки.

Это пример вирусного фото. Теперь поговорим о популярных. К примеру, когда блог ведет пара влюбленных, они делают красивые фото у профессионалов и получают невероятный эффект, как у блогера, чей профиль приведен ниже.

Девушка часто делится с подписчиками статистикой аккаунта, просит поддержать ее и благодарит за лайки. У ее блога несколько тематик, которые она грамотно сочетает (секс, страсть, отношения с мужем, воспитание ребенка). Это фото вышло в топ, и сейчас его часто можно встретить в пабликах ВКонтакте, Фейсбука и просто на фотостоке.

Использование сервисов для увеличения просмотров

Если вы только начинаете свой путь в раскрутке блога и пока не можете сделать свои фото вирусными и популярными, вам отлично поможет дополнительный инструмент. Это сервис Зенграм (Zengram), который может стать палочкой-выручалочкой.

В вашем распоряжении будет достаточно инструментов для того, чтобы собрать прекрасную аудиторию и получить как можно больше лайков и репостов. К примеру, можно использовать функцию автоматического проставление лайков интересующей вас аудитории.

10 техник для создания популярных фото

1. Определение стилистики аккаунта

Если ваш блог еще не имеет постоянного стиля и цветового тона, подумайте об этом. К слову, стилистика определяется не только оттенками. Вы можете выбрать следующее:

Оформление цветом. Если использовать один и тот же цвет или несколько одинаковых для всех фото, то подобное сочетание будет ассоциироваться с вами.

Единый персонаж/объект. Отлично сработает создание фото с одним и тем же персонажем, как в примере со Свинкой Пеппой.

Один и тот же фильтр. Если первые два варианта вам не подходят, можно использовать понравившиеся фильтры в Инстаграм или пресеты из Lightroom.

Выбрав стилистику, приступайте к следующему шагу.

2. Использование естественного освещения

Естественный свет - лучший инструмент для фотографа, за него не нужно платить, только бери и правильно пользуйся!

Следите за тем, как меняется солнечный свет, наблюдайте за ним, даже если вы не планируете делать фото. Учитывайте направление света с условием того, как вы планируете дополнительно обрабатывать фотографию, и, конечно же, не бойтесь экспериментировать.

3. Правильный ракурс

Грамотный ракурс помогает создавать невероятно красивые фото. Популярный прием - снимать человека снизу и сбоку, чтобы визуально сделать фигуру стройнее.

4. Выбор центрального объекта съемки

Ирландский фотограф Барри O'Керрол рекомендует использовать правило третей - разделите кадр на девять ровных прямоугольников: три по горизонтали и три по вертикали.

Важный элемент кадра должен размещаться вдоль нескольких линий или в месте, где линии пересекаются. Выбор центрального объекта съемки - один из лучших инструментов для построения кадра.

5. Поймать момент

Мир постоянно движется, и у всего есть свой ритм. Для фотографа важно быстро под него подстроиться, чтобы быть на одной волне и успеть перенести ощущения на фото. Если вы пока новичок, установите непрерывную съемку на 40, 60 или 100 фото и двигайтесь перед камерой. Проявите искренние эмоции - это точно поможет поймать момент.

6. Выбор яркого цвета, формы и линий

Цвета можно усилить или ослабить во время постобработки. Используйте цветовой фон, регулируйте яркость и насыщенность.

7. Фильтры и редакторы

Для редактирования фото рекомендуется использовать PhotoShop или Lightroom, а не готовые фильтры Инстаграма.

Советуем создать свои фильтры с учетом стилистики аккаунта и сохранить их, или взять за основу чужой пресет, "примерить" на свои фото и "докрутить" настройки так, чтобы использованный фильтр идеально подходил для них.

8. Использование реквизита

Например, для тематической съемки или свадьбы можно подобрать яркие и оригинальные аксессуары - бусы, венок, фоторамки, сердца на палочках.

9. Снимки в любую погоду

Блогер - тоже человек, и у него не всегда только солнечные дни. Не бойтесь фотографировать при любой погоде - наоборот, это добавит вашему аккаунту шарма и новизны.

10. Использование бликов

Для получения световых бликов камеру следует направлять на солнце, переставив управление экспозицией на ручной режим. Если вам покажется, что модель засвечена, это не так - ручные настройки помогут получить качественное фото. В крайнем случае, вы всегда можете скачать приложение для редактирования фото и добавить на него искусственные блики.

Используя приемы, описанные выше, вы получите все шансы сделать популярные снимки.

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