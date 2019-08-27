В далеком 1982 году фотограф Барбара Давац сделала снимки 12 молодых пар. Она вряд ли представляла, что ее маленький личный проект перерастет в большое исследование, которое продлится целых 30 лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Тогда Барбара фотографировала своих героев на светло-сером фоне, при этом они смотрели строго в камеру. Годы спустя, в 1988, 1997 и 2014 году, фотограф снова связывалась с героями своих фотографий и вновь делала их портреты в таких же условиях. Некоторые пары распадались, другие с течением времени становились только крепче. На снимках четко видно, что с годами менялась не только внешность, но и позы, взгляды, то, как люди на фотографиях презентовали себя фотографу и всему миру. С кем-то на портретах появлялись дети, кто-то приходил с другими партнерами, некоторые, к сожалению, порой приходили совершенно одни.

Кэрол и Серж (1982)>>> Кэрол и Серж (1988)>>> Кэрол и Серж (1997)>>> Кэрол и Серж (2014).

Бени и Энди (1982)>>> Бени, Шарлотт, Лу-Салом и Натали (2014)>>> Андрэа, Анна, Лэйла и Энди (2014). Бьянка и Эрнесто (1982)>>> Бьянка и Эрнесто (1997)>>> Бьянка и Карло (2014). Рико и Тициана (1982)>>> Тициана и Рико (1988)>>> Тициана (2014). Не раскрывая какую-либо личную информацию, серия As Time Goes By ("Со временем") раскрыла целый спектр физических и биографических изменений. В ней рассказывается о самой жизни: о встречах, разлуках, о старении, потерях и даже немного о генетической наследственности. Фотографии стали основой для издания целой книги, которая на первый взгляд кажется очень-очень простой. Но, как и жизнь обычного человека, полна абсолютно неожиданных поворотов. Фабиан и Регула (1982)>>> Фабиан и Регула (1988)>>> Вимбаи, Регула и Лукас (1997)>>> Фабиан (2014). Лили и Франческа (1982)>>> Лили и Франческа (1988)>>> Франческа и Лили (1997). Франц и Маттиас (1982)>>> Франц и Рафаэль (1988). Франц и Маттиас (1982)>>> Зонхильд и Маттиас (1988)>>> Зонхильд и Маттиас (1997)>>> Зонхильд и Маттиас (2014). Барбара и Саша (1982)>>> Саша и Барбара (1988)>>> Саша с семьей (1997)>>> Саша с семьей (2014)>>> Барбара и Бэла (2014).

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