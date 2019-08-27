Время не лечит: как меняются люди за 30 лет - ФОТО
В далеком 1982 году фотограф Барбара Давац сделала снимки 12 молодых пар. Она вряд ли представляла, что ее маленький личный проект перерастет в большое исследование, которое продлится целых 30 лет.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
Тогда Барбара фотографировала своих героев на светло-сером фоне, при этом они смотрели строго в камеру. Годы спустя, в 1988, 1997 и 2014 году, фотограф снова связывалась с героями своих фотографий и вновь делала их портреты в таких же условиях. Некоторые пары распадались, другие с течением времени становились только крепче. На снимках четко видно, что с годами менялась не только внешность, но и позы, взгляды, то, как люди на фотографиях презентовали себя фотографу и всему миру. С кем-то на портретах появлялись дети, кто-то приходил с другими партнерами, некоторые, к сожалению, порой приходили совершенно одни.
Бени и Энди (1982)>>> Бени, Шарлотт, Лу-Салом и Натали (2014)>>> Андрэа, Анна, Лэйла и Энди (2014).
Не раскрывая какую-либо личную информацию, серия As Time Goes By ("Со временем") раскрыла целый спектр физических и биографических изменений. В ней рассказывается о самой жизни: о встречах, разлуках, о старении, потерях и даже немного о генетической наследственности. Фотографии стали основой для издания целой книги, которая на первый взгляд кажется очень-очень простой. Но, как и жизнь обычного человека, полна абсолютно неожиданных поворотов.
Лили и Франческа (1982)>>> Лили и Франческа (1988)>>> Франческа и Лили (1997).
Франц и Маттиас (1982)>>> Зонхильд и Маттиас (1988)>>> Зонхильд и Маттиас (1997)>>> Зонхильд и Маттиас (2014).
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