Неизвестный байкер запечатлел целый арсенал "боеприпасов", при помощи которых он наказывает нерадивых автовладельцев, имевших неосторожность перекрыть ему дорогу.

Владелец мотоцикла, имеющий богатый опыт в противостоянии с извечными оппонентами, мешающими ему передвигаться, решил оборудовать свой байк специальной полкой для яиц и помидоров, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

Мотоциклист запечатлел, как выехавший перед ним внедорожник, получил яичную метку. Автор сюжета не уточнил на протяжении какого времени мстительный байкер практикует подобную практику.

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