Пассажирки самолета занялись бьюти-процедурами во время полета и поразили пользователей сети и попутчиков. Их фотография появилась в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого насмехаются над странными выходками пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке девушка в джинсовых шортах сидит на полу и держит руку между двумя впереди стоящими креслами, в то время как ее попутчица, которая устроилась над подругой, наклеивает ей накладные ресницы.

Пользователи сети удивились находчивости туристок. "Это очень впечатляет, даже не хочется их стыдить", - восхитилась одна комментаторша. "Мне просто кажется, что это отличное использование времени в перелете. Ведь удлинение ресниц занимает целую вечность!" - хвалила другая подписчица. "Ей что, еще и маникюр делают спереди?" - пошутил другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал девушек за непредусмотрительность. "Это же чертовски, блин, опасно. Случись маленькая турбулентность, и все ее инструменты оказались бы у подруги в глазу", - возмутился один из путешественников.

Ранее в августе пассажиры экономкласса устроились на полу в самолете, чтобы поспать, и ужаснули пользователей сети. В Instagram-аккаунте @passengershaming появилась фотография, на которой мужчина заснул поперек трех кресел, убрав подлокотники, а его спутница устроилась на полу под сиденьями.

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