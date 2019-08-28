Идеальный арбуз должен быть холодным - истина, с которой тяжело поспорить. Но порой места в холодильнике совсем нет, ванна занята, а гости придут с минуты на минуту. Что же тогда делать? Оказывается, охладить арбуз можно при помощи кипятка, как бы парадоксально это не звучало. Главное, - делать это поэтапно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Для начала возьмите кастрюлю или другую емкость для арбуза и в несколько заходов наполните ее кипятком до половины.

Затем положите арбуз в кастрюлю на 30 секунд, после чего вытащите его и держите "на суше" 10 минут.

После того, как арбуз полежит, его можно смело разрезать. Сердцевина окажется холоднее окружающей среды. Происходит так потому, что корка, благодаря теплу, расширяется и тянет за собой мякоть. А та может расшириться, только если потратит часть собственной энергии.

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