Золото и серебро издревле считаются энергетически сильными металлами.

Золото носит энергию Солнца. С древних времен именно на украшения из золота накладывали порчу или делали заговоры на счастье. А серебро носит энергию Луны, которая, по мнению знахарок, издревле уничтожала любой негатив.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Почему золото и серебро нельзя носить вместе?

Как только ношение предметов из золота и серебра стало популярным, ведуньи сразу же предупредили о взаимоисключающих энергий металлов. Некоторые даже отмечали, что если одновременно одеть золото и серебро, на теле появляется сыпь и начинаются воспалительные процессы.

Совместимость золота и серебра

Мужчины-мусульмане не надевают золотые украшения из-за страха потерять мужскую силу, а вот серебро наоборот защищает хозяина от сглаза и придает энергию.

Совместимость этих двух металлов исключена на энергетическом уровне. Поэтому если любите золото и серебро - лучше надевать их по отдельности.

Безвкусица

Ни и конечно же еще одна причина по которой лучше не носить серебро с золотом - это то, что сразу же выдаст в вас человека с отсутствием вкуса и стиля.

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