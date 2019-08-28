Почему опасно носить серебро и золото одновременно
Золото и серебро издревле считаются энергетически сильными металлами.
Золото носит энергию Солнца. С древних времен именно на украшения из золота накладывали порчу или делали заговоры на счастье. А серебро носит энергию Луны, которая, по мнению знахарок, издревле уничтожала любой негатив.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Почему золото и серебро нельзя носить вместе?
Как только ношение предметов из золота и серебра стало популярным, ведуньи сразу же предупредили о взаимоисключающих энергий металлов. Некоторые даже отмечали, что если одновременно одеть золото и серебро, на теле появляется сыпь и начинаются воспалительные процессы.
Совместимость золота и серебра
Мужчины-мусульмане не надевают золотые украшения из-за страха потерять мужскую силу, а вот серебро наоборот защищает хозяина от сглаза и придает энергию.
Совместимость этих двух металлов исключена на энергетическом уровне. Поэтому если любите золото и серебро - лучше надевать их по отдельности.
Безвкусица
Ни и конечно же еще одна причина по которой лучше не носить серебро с золотом - это то, что сразу же выдаст в вас человека с отсутствием вкуса и стиля.
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