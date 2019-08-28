Day.Az со ссылкой на Рамблерпредставляет читателям нелепые и смешные ситуации на съемках кино, которые звезды вспоминают до сих пор.

Фильм "Леон": Реальный грабитель и переодетые полицейские

Во время съёмок одной из сцен фильма "Леон" с участием актеров, исполняющих эпизодические роли полицейских, неподалёку от площадки произошло реальное ограбление. Преступник, пытаясь скрыться с места преступления, случайно наткнулся как раз на этих актеров и тут же сдался, приняв их за настоящих служителей правопорядка. Таким образом, благодаря фильму "Леон" работы у французской полиции в тот день поубавилось.

Фильм "Люди Икс": голый Хью Джекман - угроза самому себе

Сцена, в которой Хью Джекман должен был играть полностью обнаженным, лишь с когтями Росомахи, торчащими из кистей рук, снималась на закрытой площадке. Почти вся съемочная группа собралась за пределами локации, ожидая пока не закончат эпизод. Хью отыграл сцену и, покидая закрытую площадку, завернул не туда. Неожиданно для себя он попал как раз в то место, где и была вся съемочная бригада. Стыдливый актёр попытался прикрыться и неловким движением порезал когтями ногу совсем недалеко от, как сказать, жизненно важного органа. Джекман с облегчением вспоминает эту историю и благодарит судьбу, что легко отделался и не нанёс себе более серьёзную травму.

Фильм "Пираты Карибского моря": с Джонни Деппом лучше не спорить

Многие актёры рассказывали, что Джонни Депп - большой любитель веселиться на съемках и разыгрывать коллег. На этот раз жертвой шутника стала Пенелопа Крус. У них с актёром вышел спор, в результате которого Пенелопа проиграла ему желание. В качестве выигрыша Джонни потребовал, чтобы партнерша по фильму нарядилась в изготовленный им костюм фекалий - уж очень понравилась актеру одна из серий "Южного парка", по мотивам которой он и захотел такого представления. Пенелопа честно расплатилась за проигранный спор и выполнила желание. Джонни Депп смеялся как сумасшедший и устроил целую фотосессию с Крус в оригинальном наряде. Надо отдать должное, актриса тоже отнеслась к истории с юмором.

Фильм "Старикам тут не место": Хавьер Бардем и история с прической

Всем, кто смотрел знаменитый фильм братьев Коэн "Старикам тут не место", запомнился образ наемного убийцы Антона Чигура, главной деталью внешнего образа которого была оригинальная прическа. Важно приметить, что это были реальные волосы, которые Хавьер отрастил ради роли, и в процессе съёмок бережно ухаживал за ними. В финальный съемочный день Бардем, войдя на площадку, не поверил своим глазам и даже немного, по собственному признанию, напугался: абсолютно все члены группы, включая режиссёров - именитых Итана и Джоэла Коэнов, стояли перед ним с такими же причёсками, как и у него самого. Шутка с париками удалась, Бардем долго смеялся, когда прошли первые пара секунд шока.

Фильм "Зодиак": снова Роберт Дауни-младший и его бунтарские выходки

Тут произошли сразу две убойные истории, о которых очевидцы ещё не скоро забудут. И обе связаны с известным голливудским хулиганом - Робертом Дауни-младшим.

Первая возникла из-за его вражды с партнёром по фильму Марком Руффало. Отношения между актерами были накалены до предела. В какой-то момент, когда ситуация была близка к драке, Джейк Джилленхол, который также исполнял одну из главных ролей в фильме, решил вмешаться. Поплатился он за это случайно выбитым в подтасовке зубом. Все же можно сказать, что у истории счастливый конец. Зуб Джилленхола продали с аукциона за целых 98 тысячи долларов, а вырученные средства пожертвовали на добрые дела.

Вторая история ещё более неожиданная и нелепая. Роберт Дауни-младший - актер с характером. Он был крайне недоволен организацией съемочного процесса и фактическим отсутствием перерывов в течение съемочного дня. Все дело в фанатичном отношении режиссёра Дэвида Финчера к съемкам и его требовательности к отснятому материалу. Дауни-младший нашёл как укротить режиссера и донести свою позицию. Он просто стал справлять нужду в банки и расставлять их повсюду на съемочной территории.

Фильм "Отпуск по обмену": неожиданное появление Дастина Хоффмана

В знаменитой сцене в прокатном пункте, где герой Джек Блэка проводит ликбез героине Кейт Уинслет по саундтрекам к известным кинофильмам, кроется секрет. В тот момент, когда Джек начинает говорить о фильме "Миссис Робинсон" - одна из знаменитых картин, в которой сыграл Дастин Хоффман, в кадре неожиданно появляется сам Дастин. Эта сцена не была запланирована по сценарию в таком варианте. Совершенно случайно Хоффман оказался поблизости съемочной площадки и решил зайти поздороваться со знакомым режиссёром. Из этого случая вышла отличная забавная сцена фильма.

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