Редакторы и корреспонденты авторитетного журнала Time составили рейтинг ТОП-100 лучших мест для путешествий в 2019 году - World's Greatest Places, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Опрошенным предлагали назвать самые интересные локации в нескольких категориях (музеи, парки, рестораны, отели и другие), учитывая качество, оригинальность, экологичность и инновации.

Эксперты считают, что им удалось определить 100 заслуживающих внимания направлений, куда стоит отправиться прямо сейчас: от самой горячей пиццерии в Америки до музея в Токио, где воплощается в жизнь цифровое искусство.

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Так, например, лучшим отелем признан Six Senses Bhutan в буддистском королевстве (Гималаи), а лучшим рестораном - "Линдеснес" (Under, Lindesnes) в Норвегии. Предлагаем вам ознакомится с первой десяткой World's Greatest Places 2019.

ТОП-10 лучших мест на планете 2019 года

  • Геотермальные источники Geosea (Хусавик, Исландия).

Геотермальные источники GeoseaГеотермальные источники Geosea

  • Парк Camp Adventure (Дания). 
  • Музей цифрового искусства Токио, Япония. 

Музей цифрового искусства ТокиоМузей цифрового искусства Токио

  • Тематический парк Star Wars: Galaxy's Edge в Диснейленде Анахайм, Калифорния. 
  • Музей SFER IK Тулум, Мексика. 

Музей SFER IK Тулум, МексикаМузей SFER IK Тулум, Мексика

  • Международный заповедник темного неба Мата Ки Те Ранги острова Питкэрн. 
  • Музей африканских цивилизаций Дакар, Сенегал. 
  • Центральная библиотека Калгари, Канада. 
  • Национальный центр искусств Гаосюна Гаосюн, Тайвань. 
  • Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани, Испания. 

Музей и парк скульптур Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани

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