Редакторы и корреспонденты авторитетного журнала Time составили рейтинг ТОП-100 лучших мест для путешествий в 2019 году - World's Greatest Places, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Опрошенным предлагали назвать самые интересные локации в нескольких категориях (музеи, парки, рестораны, отели и другие), учитывая качество, оригинальность, экологичность и инновации.

Эксперты считают, что им удалось определить 100 заслуживающих внимания направлений, куда стоит отправиться прямо сейчас: от самой горячей пиццерии в Америки до музея в Токио, где воплощается в жизнь цифровое искусство.

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Так, например, лучшим отелем признан Six Senses Bhutan в буддистском королевстве (Гималаи), а лучшим рестораном - "Линдеснес" (Under, Lindesnes) в Норвегии. Предлагаем вам ознакомится с первой десяткой World's Greatest Places 2019.

ТОП-10 лучших мест на планете 2019 года

Геотермальные источники Geosea (Хусавик, Исландия).

Геотермальные источники Geosea

Парк Camp Adventure (Дания).

Музей цифрового искусства Токио, Япония.

Музей цифрового искусства Токио

Тематический парк Star Wars: Galaxy's Edge в Диснейленде Анахайм, Калифорния.

Музей SFER IK Тулум, Мексика.

Музей SFER IK Тулум, Мексика

Международный заповедник темного неба Мата Ки Те Ранги острова Питкэрн.

Музей африканских цивилизаций Дакар, Сенегал.

Центральная библиотека Калгари, Канада.

Национальный центр искусств Гаосюна Гаосюн, Тайвань.

Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани, Испания.

Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани

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