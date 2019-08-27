ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time - ФОТО
Редакторы и корреспонденты авторитетного журнала Time составили рейтинг ТОП-100 лучших мест для путешествий в 2019 году - World's Greatest Places, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Опрошенным предлагали назвать самые интересные локации в нескольких категориях (музеи, парки, рестораны, отели и другие), учитывая качество, оригинальность, экологичность и инновации.
Эксперты считают, что им удалось определить 100 заслуживающих внимания направлений, куда стоит отправиться прямо сейчас: от самой горячей пиццерии в Америки до музея в Токио, где воплощается в жизнь цифровое искусство.
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Так, например, лучшим отелем признан Six Senses Bhutan в буддистском королевстве (Гималаи), а лучшим рестораном - "Линдеснес" (Under, Lindesnes) в Норвегии. Предлагаем вам ознакомится с первой десяткой World's Greatest Places 2019.
ТОП-10 лучших мест на планете 2019 года
- Геотермальные источники Geosea (Хусавик, Исландия).
Геотермальные источники Geosea
- Парк Camp Adventure (Дания).
- Музей цифрового искусства Токио, Япония.
Музей цифрового искусства Токио
- Тематический парк Star Wars: Galaxy's Edge в Диснейленде Анахайм, Калифорния.
- Музей SFER IK Тулум, Мексика.
Музей SFER IK Тулум, Мексика
- Международный заповедник темного неба Мата Ки Те Ранги острова Питкэрн.
- Музей африканских цивилизаций Дакар, Сенегал.
- Центральная библиотека Калгари, Канада.
- Национальный центр искусств Гаосюна Гаосюн, Тайвань.
- Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани, Испания.
Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани
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