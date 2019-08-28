18 признаков хипстерского ресторана - ФОТО
Когда кафе и бары в крупных городах на каждом углу, а покупатели пресытились просто вкусной едой и напитками, рестораторы придумывают безумные вещи. Они льют напитки в колбы и пустые лампы, подают еду на лопатах, а вместо приборов кладут на тарелку кисти - да, все это звучит сомнительно, но у нас есть доказательства.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
1. Первое, что нужно сделать, открывая хипстерский ресторан, - сходить к учительнице химии и попросить у нее ненужные колбы. В них вы будете подавать пиво.
2. С тарелками можно не заморачиваться, есть же лопаты. Придется только избавиться от черенка.
3. Если лопаты не подошли, еду можно подавать на обрубке бревна.
4. А это хипстерский холодный латте.
5. Хотите маленькое мороженое с инъекцией карамели?
6. Меню в рамке - на случай, если кому-то захочется забрать его домой и повесить на стену.
7. В жаркий день можно угоститься черным мороженым из древесного угля.
8. Если в хипстерском ресторане откуда-то взялись настольные лампы, их ни в коем случае нельзя ставить на стол - пусть висят вверх ногами на потолке.
9. Вместо вилки к еде подается кисть. Должно быть, для тех, кто на диете.
10. Что-что, а "Кровавую Мэри" из лампочки вы точно никогда не пили.
11. Кажется, мойщики посуды в этом ресторане обленились.
12. Раковина - это слишком скучно. Лучше мыть руки в шине.
13. Мы не знаем, что здесь происходит, но это наверняка особенный авторский способ приготовления напитка.
14. Хлебушка?
15. Чтобы украсить интерьер, отрубите голову старой плюшевой игрушке и повесьте ее на стене. Гостям понравится.
16. Ну мы поняли, мерная чашка - тоже чашка.
17. Хипстерский Новый год. Это ничего, что он больше похож на Хеллоуин.
18. Вазы - это прошлый век. Бумажные пакеты - вот за чем будущее.
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