Когда кафе и бары в крупных городах на каждом углу, а покупатели пресытились просто вкусной едой и напитками, рестораторы придумывают безумные вещи. Они льют напитки в колбы и пустые лампы, подают еду на лопатах, а вместо приборов кладут на тарелку кисти - да, все это звучит сомнительно, но у нас есть доказательства.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

1. Первое, что нужно сделать, открывая хипстерский ресторан, - сходить к учительнице химии и попросить у нее ненужные колбы. В них вы будете подавать пиво.

2. С тарелками можно не заморачиваться, есть же лопаты. Придется только избавиться от черенка.

3. Если лопаты не подошли, еду можно подавать на обрубке бревна.

4. А это хипстерский холодный латте.

5. Хотите маленькое мороженое с инъекцией карамели?

6. Меню в рамке - на случай, если кому-то захочется забрать его домой и повесить на стену.

7. В жаркий день можно угоститься черным мороженым из древесного угля.

8. Если в хипстерском ресторане откуда-то взялись настольные лампы, их ни в коем случае нельзя ставить на стол - пусть висят вверх ногами на потолке.

9. Вместо вилки к еде подается кисть. Должно быть, для тех, кто на диете.

10. Что-что, а "Кровавую Мэри" из лампочки вы точно никогда не пили.

11. Кажется, мойщики посуды в этом ресторане обленились.

12. Раковина - это слишком скучно. Лучше мыть руки в шине.

13. Мы не знаем, что здесь происходит, но это наверняка особенный авторский способ приготовления напитка.

14. Хлебушка?

15. Чтобы украсить интерьер, отрубите голову старой плюшевой игрушке и повесьте ее на стене. Гостям понравится.

16. Ну мы поняли, мерная чашка - тоже чашка.

17. Хипстерский Новый год. Это ничего, что он больше похож на Хеллоуин.

18. Вазы - это прошлый век. Бумажные пакеты - вот за чем будущее.

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