Казалось бы, граждане Советского Союза всегда гордились символами своей страны. Да только вот в 50-х годах вдруг стало немодно петь гимн СССР, а его исполнение на официальных мероприятиях и вовсе запретили.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, с 1922 по 1944 год советским гимном был перевод французской песни "Интернационал", однако на четвертый год Великой Отечественной войны советские власти решили объявить конкурс на "замещение вакантной должности гимна. В конкурсе одержали победу слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана на музыку Александра Александрова.

Песню любили и с гордостью исполняли по всей стране. Только вот в феврале 1956-го на XX съезде КПСС разоблачили культ личности Иосифа Сталина. После этого строки о нем стали неуместными в государственном гимне Союза.

"Нас вырастил Сталин - на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил", - такие слова гордо распевались в куплетах государственного гимна.

Однако из гимна оказалось очень трудно выкинуть слова. Поэтому их просто перестали петь. Так, на официальном уровне текст гимна не изменялся вплоть до 1977 года. Но в реальности гимн теперь почти всегда исполнялся без слов. Исключения составляли случаи, когда некоторые иностранные государства не знали тонкостей внутренней политики СССР.

Во время зарубежных матчей спортсменам из СССР иногда включали старую версию гимна без слов о Сталине. Так случилось, например, во время хоккейного матча СССР - Канада в 1972 году, перед первой встречей Суперсерии.

И только в 1977 году Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новый гимн, который предложил тот же Сергей Михалков.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!