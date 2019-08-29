Во многих странах Kinder® Chocolate завоевал доверие и любовь не только детей, но и взрослых. Этот шоколад итальянской компании Ferrero любят благодаря его качеству, вкусу и яркой упаковке. Вы наверняка хорошо помните мальчика, который украшал упаковку шоколада более 10 лет. Возможно, именно поэтому упаковка любимого продукта у многих потребителей уже стала ассоциироваться с предыдущим поколением.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Поколение 2000-х выросло, как и тот мальчик, а мир меняется вместе с современными детьми. В компании Ferrero поняли, что пора выбирать новое лицо их знаменитого шоколада, который бы стал его новым собирательным образом, более близким современному потребителю.

В 2019 году бренд запускает новую упаковку в 60 странах. Этот образ довольно сильно отличается от предыдущих, хотя по-прежнему узнаваем. В первую очередь в глаза бросается открытый и озорной взгляд мальчика, - его улыбка скрыта, но угадывается за стоящими в ряд шоколадками.

Новый образ выбирали на основании результатов многочисленных исследований в Германии, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Китае и России. Всего было опрошено более 6800 человек, каждый из которых высказал мнение о том, каким должно быть лицо знаменитого шоколада. В итоге компания остановилась на игривом ребенке с умными глазами, который олицетворяет современное поколение. Он закрывает улыбку шоколадками, будто подтягивается и подсматривает за жизнью взрослых через импровизированный забор... Изменилось лицо бренда, но остальные атрибуты узнаваемости компания сохранила. И главное - состав, качество и вкус шоколада остались неизменными.

За 50 лет истории бренда Kinder® Chocolate лицо на упаковке менялось всего четыре раза, если не считать многочисленных специальных выпусков в разных странах, - всего около 300 детских лиц разных национальностей украшали упаковку легендарного детского бренда.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!