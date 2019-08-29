Мы собрали высказывания разных женщин, чтобы показать, о чем стоит задуматься раньше, пока есть время.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Анна, 67 лет

"Жалею, что вовремя не ушла от мужа. Была бы счастлива с кем-то другим или одна. А так всю жизнь провела с нелюбимым, потому что боялась осуждения"

Валерия, 63 года

"Надо было учиться идти. Профессия была бы, работа интересная. А так детей рожала одного за другим. Они все уехали, а мне теперь что?"

Ирина, 77 лет

"Ездила мало по миру. Теперь уже не могу, здоровье. Надо было ездить"

Инна, 59 лет

"Деньги надо было откладывать. Работать все тяжелее. Откладывайте деньги"

Ольга, 72 года

"Была у меня мечта - увидеть море. Так и не увидела. Сказать даже стыдно. Может, еще соберусь. Да страшно одной ехать"

Мария, 67 лет

"Нужно было пожить в другой стране. Испугалась. Теперь жалею"

Рима, 65 лет

"За здоровьем надо было следить с молодости. Нервы беречь. Ничто и никто твоих нервов не стоит"

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