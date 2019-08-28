В сети появился трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. UK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Режиссером картины выступит Тодд Филлипс, известный по таким работам, как "Впритык", "Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами", "Старски и Хатч". Помимо Феникса в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм. Мировая премьера запланирована на 31 августа. В российский прокат лента выйдет в октябре.

Ранее Тодд Филлипс признался в том, что сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC. "Мы не опирались на комикс, и это может разозлить зрителей", - рассказал о своих опасениях режиссер. Также Филлипс заявил, что считает актера Хоакина Феникса величайшим артистом.

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