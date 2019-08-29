15 примеров забавной и милой кошачьей рекламы - ФОТО
Котики бесспорно делают этот мир лучше (за редким исключением), поэтому их светлый образ хорош везде, в том числе, и в печатной рекламе, посвященной всемирным любимцам.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
Смотрите подборку принтов от брендов, которые рекламируют свой продукт с помощью этих милых животных.
Принт для 3M от Grey, Singapore
Реклама ролика для чистки одежды
Реклама корма для собак Eukanuba от Leo Burnett, Румыния
Слоган: "Все хотят быть псами"
Реклама высокого ускорения от Peugeot и Euro RSCG, Чили
Социальная реклама для Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) призывает жертвовать на деятельность организации
Whiskas
"Никаких тренировок. Здоровые коты"
Bissell
Реклама моющих пылесосов от Fortune Promoseven Bahrain
Реклама корма для котов Exelcat
Слоган: "Ваш кот будет делать все, что угодно"
Рекламное агентство: Wirz/BBDO, Zurich, Switzerland
LuckyPet. Реклама корма для котов.
Слоган: "Подойдет только рыба"
Агентство: The Jupiter Drawing Room, Cape Town, South Africa представила питомцев в роли представителей королевской крови
Whiskas. Реклама молока для кошек.
Реклама наполнителей для кошачьего туалета Fresh Step
Креативщики из DDB, United States запечатлели котиков, которые не могут найти по запаху свой туалет
Audi прорекламировала кастомизированную эксклюзивную краску
Агентство DDB, Spain
Рейтинг самых богатых людей, по версии The Sunday Times
Рекламное агентство: Grey, London, UK
Реклама антибактериального мыла Protex Soap
Рекламное агентство: Y&R, Colombia
Витамины для кошек Nutrivet
Рекламное агентство: Publicis, Bucharest, Romania
Социальная реклама Фонда Animal in the law, организации против плохого обращения с животными
Слоган:"Люди, которые плохо обращаются с животными, заслуживают сурового наказания"
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