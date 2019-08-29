Ученые проводят много времени за исследованиями и опытами, и им требуется много сил и умений, чтобы сделать новое открытие.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Однако иногда случается и так, что ученый или простой человек совершает важное открытие совершенно случайно.



Ниже мы расскажем о 6 открытиях, которые были сделаны по ошибке.

1. Кардиостимулятор

Ученый по фамилии Грйетбэтч изобрел устройство, которое спасло миллионы жизней, по чистой случайности.

Ученый работал над устройством, которое помогло бы записывать ритм сердца человека.

В 1956 г. он работал в лаборатории при Университете Буффало, когда по ошибке подключил не тот резистор.

Электрические импульсы, создаваемые резистором, очень напоминали биение человеческого сердца.

Поняв, насколько это перспективно, ученый стал работать над тем, чтобы сделать свое устройство как можно меньше по размерам, чтобы оно могло поместиться внутри человеческого тела.

В 1958 г. небольшое устройство было впервые протестировано на собаках.

Позже Грейтбэтч запатентовал свое изобретение, которое стало важным шагом на пути к долголетию многих людей.

2. Кукурузные хлопья

История кукурузных хлопьев берет начало в XIX в. Владельцы санатория "Батл-Крик" в штате Мичиган, доктор Келлог и его брат Вилл Кит Келлог, готовили какое-то блюдо из кукурузной муки, но им срочно понадобилось отлучиться по неотложным делам пансиона.



Когда же они вернулись, то обнаружили, что кукурузная мука, находившаяся на строгом учете, чуть-чуть испортилась. Но они все равно решили приготовить из муки тесто, однако тесто свернулось, и получились хлопья и комки. Братья от отчаяния пожарили эти хлопья, и оказалось, что некоторые из них стали воздушными, а некоторые приобрели приятную хрустящую консистенцию.



Впоследствии эти хлопья были предложены пациентам доктора Келлога в качестве нового блюда, и подававшиеся к столу с молоком и зефиром они были очень популярны.



Добавив в хлопья сахар, Вилл Кит Келлог сделал их вкус более приемлемым для широкой аудитории.



Так в 1894 г. оригинальные кукурузные хлопья были запатентованы американским врачом Джоном Харви Келлогом. В 1906 г. Келлоги начали массовое производство нового типа пищи и основали собственную компанию.

3. Микроволновка

Удивительно, но изобретена микроволновая печь была почти случайно. О том, как именно инженер-изобретатель Перси Спенсер сделал свое великое открытие, ходят легенды.



Одни источники утверждают, что, проходя мимо работающего магнетрона, он почувствовал, как у него в кармане тают конфеты. По другой версии, Спенсер нагревал на магнетроне бутерброд. Как бы ни было, никому до него не пришло в голову использовать СВЧ-излучение для приготовления пищи.



Именно во время работы в компании Raytheon в 1940-х гг. Спенсер и сделал изобретение, которое, несмотря на все его прежние заслуги перед страной, прославило его больше и шире - на весь мир.



Патент на микроволновую печь был выдан в 1946 г., а первая микроволновка под названием Radarange увидела свет в 1947 г.



Это были весьма громоздкие печи - почти с человеческий рост высотой, весом более 300 кг, они сильно отличались о тех микроволновок, что мы используем в наши дни. Да и цена их была высокой - около $3 тыс.



Лишь в 1960-х гг. было налажено серийное производство бытовых микроволновых печей, доступных по цене (около $500) и сравнительно небольших по размеру.

4. Кевлар

Кевлар - волокно, выпускаемое фирмой DuPont. Кевлар обладает высокой прочностью. Впервые кевлар был получен группой Стефани Кволек - американского химика-сотрудника фирмы DuPont в 1964 г., технология производства разработана в 1965 г., с начала 1970-х гг. начато промышленное производство.



Механические свойства материала делают его пригодным для изготовления средств индивидуальной бронезащиты - бронежилетов и бронешлемов.



Исследования второй половины 1970-х гг. показали, что волокно марки кевлар-29 и его последующие модификации при использовании в виде многослойных тканевых и пластиковых преград дают наилучшее сочетание скорости поглощения энергии и длительности взаимодействия с ударником, обеспечивая тем самым относительно высокие, при данной массе преграды, показатели противопульной и противоосколочной стойкости.



Это одно из самых известных применений кевлара.



Во время работы в компании DuPont Стефани Кволек изобрела кевлар. В 1964 г., в ожидании нефтяного дефицита, ее группа начала искать легкое, но прочное волокно, которое бы использовалось в шинах.



Получившееся волокно, в отличие от нейлона, не было ломким. Руководитель и директор лаборатории понимали значение этого открытия, эта новая область химии полимеров стала быстро развиваться. К 1971 г. был получен современный кевлар.

5. Пенициллин

Сотни человеческих жизней спасены за время применения в медицинской практике антибиотиков. Открытие пенициллина позволило легко избавлять людей от тех болезней, которые вплоть до начала XX века считались неизлечимыми.



Заслуга в изобретении пенициллина принадлежит ученому-медику Александру Флемингу. Он был профессором в лаборатории больницы св. Марии города Лондона. Основная тема его научной деятельности - это рост и свойства стафилококков. Открытие пенициллина он совершил случайно.



Особой аккуратностью Флеминг не славился, скорее, наоборот. Однажды, оставив на рабочем столе немытые чашки с бактериальными культурами, спустя несколько дней он заметил образовавшуюся плесень.



Его заинтересовало то, что в пространстве вокруг плесени бактерии были уничтожены. Флеминг дал название субстанции, выделяемой плесенью. Он назвал ее пенициллином.



После проведения большого количества опытов ученый убедился в том, что это вещество может убивать разные виды болезнетворных бактерий.

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