Из-за нелётной погоды сразу несколько авиарейсов, вылетавших из аэропорта в Орландо (Флорида, США), были задержаны на неопределённый срок, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

Впрочем, пассажирам авиакомпании "Southwest Airlines" повезло чуть больше остальных. Поняв, что люди вот-вот взбесятся из-за томительного ожидания, креативный сотрудник решил всех развлечь и устроил целое шоу. В частности, он предложил конкурс на создание самого лучшего бумажного самолётика, а особенно всех позабавило соревнование на самую страшную фотографию в водительских правах.

Это действительно помогло утихомирить разгоравшиеся страсти. Многие пассажиры даже удивились, когда им сообщили, что самолёт готов к вылету, а иные и вовсе пожалели, что весёлая развлекательная программа подошла к концу.

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