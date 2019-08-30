"Средний класс" - относительно широкое понятие, которое каждый определяет по-своему. Чаще всего к среднему классу относят хорошо зарабатывающих людей, а также людей с высшим образованием, работающих в сферах, не связанных с физическим трудом. При опросах социологи также ориентируются на то, к какому классу сам респондент себя относит. В разных странах уровень дохода среднего класса разный. Как понять, что вы относитесь к среднему классу? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Есть сбережения

Для того, чтобы считаться средним классом, мало высоких доходов. Нужно также иметь сбережения и отсутствие угрожающих благополучию семьи долгов по кредитам.

Доход выше среднего

Если вам не хватает доходов на еду, вы относитесь к бедным, если можете купить квартиру в Москве хоть завтра - к богачам. К среднему классу относят тех, кому на еду и одежду хватает, но на крупные покупки приходится копить.

Есть жилье и машина

Представитель среднего класса имеет не менее 20 км. м. площади на человека в семье и хотя бы 1 автомобиль на семью.

Высшее образование

Под средним классом традиционно подразумеваются работники умственного, а не физического труда.

Самоощущение

Чтобы считаться средним классом, надо ощущать себя средним классом. Если вы ощущаете себя бедным, так оно и есть.

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