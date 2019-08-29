Группа американских инженеров из Гарвардского университета создала необычного робота с мягкими силиконовыми щупальцами для ловли медуз. Устройство, как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения, работает настолько аккуратно, что не причиняет медузам никакого вреда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые напоминают, что медузы на 95% состоят из воды и при их вылове существуют определенные сложности. Однако изучение этих существ может помочь разобраться в процессе эволюции. "Инструменты для отбора проб, доступные морским биологам, были в основном разработаны для применения в морской нефтегазовой промышленности и гораздо лучше подходят для захвата камней и управления тяжелым оборудованием, нежели ловли медуз. При захвате желеобразных устройства попросту разрывают их на части", - отмечают исследователи.

По этой причине американские специалисты создали необычного робота с ультрамягкими щупальцами, позволяющими ловить, а затем освобождать медузу, абсолютно не травмируя ее тело. Устройство имеет шесть щупалец, представляющих собой тонкие плоские полоски, изготовленные из пастообразного силикона, внутри которого находится полый канал из слоя гибкого, но более жесткого полимерного нановолокна. Щупальца прикреплены к прямоугольной пластиковой конструкции. Эксперты указывают, что когда их каналы наполняются водой, щупальца сжимаются и производят захват медузы.

При этом для их работы нужно очень низкое давление, равное примерно 0,046 кПа, что составляет менее одной десятой давления века на глаз человека. Современные устройства, используемые для захвата подобных морских обитателей, по словам ученых, оказывают давление, равное приблизительно 1 кПа. Исследователи протестировали свой аппарат на искусственной силиконовой медузе, помещенной в специальный резервуар с водой, чтобы определить положение, скорость, а также оптимальный угол захвата. Затем они повторили эксперимент в живой природе на настоящих медузах.

Результаты опытов, как отметили ученые, оказались успешными. Робот с легкостью ловил и выпускал медуз, не причиняя им никаких повреждений. Более того, у медуз не наблюдалось ни малейших признаков стресса или других неблагоприятных последствий.

"Морские биологи долгое время ждали инструмента, который воспроизводит мягкость человеческих рук при взаимодействии с такими чувствительными существами, как медузы", - подчеркнул один из авторов исследования, профессор Дэвид Грубер. "Данное устройство является частью инструментария активно развивающейся мягкой робототехники, который позволит облегчить сбор подводных видов и сделает его безопаснее. Это в свою очередь значительно улучшит качество исследований морских обитателей, которые были недостаточно изучены за сотни лет", - заключил он.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!