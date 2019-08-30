Выбирая новый автомобиль, покупатели стараются подобрать для себя идеальный вариант, который будет отвечать основным требованиям и считаться наиболее подходящим, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Учитывая это, аналитики решили провести необычное исследование, выявив какие машины, попадают в дорожно-транспортные происшествия чаще других. Согласно проведенным исследованиям, составлен перечень автомобилей, которые действительно чаще всего становятся участниками аварийных ситуаций.

Итак, в составленном перечне оказались модели BMW, Infiniti, Mazda и Mercedes-Benz. Так, в 36% объявлений о продаже данных машин можно найти отметки о повреждениях, полученных в результате аварийных ситуаций.

При этом, самым часто попадающим в аварийные ситуации брендом становится Honda, результат которой более 38% объявлений о продаже битых авто.

Также можно сказать, что часто не справляются с управлением владельцы автомобилей Jaguar, согласно данным, среди всех продаваемых машин более 40% ранее бывали в дорожных происшествиях.

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