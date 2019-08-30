Мы узнали у профессионалов, как отбелить зубы без вреда для эмали и сохранить белоснежную улыбку надолго.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Что лучше: домашнее или профессиональное отбеливание?

Для домашнего отбеливания применяются капы со специальным ингредиентом, который содержит переоксид водорода. При этом концентрация этого компонента меньше, чем, когда проводится профессиональное отбеливание. Здесь стоит учитывать несколько нюансов. С одной стороны, "домашнее отбеливание" экономит время, делая процедуру доступнее. Однако, надевая капы со специальным гелем на ночь, мы рискуем: гель может вытечь и травмировать десну, а там и до химического ожога недалеко. Как итог - болезненные ощущения в купе с поврежденной десной. Плюс - на гарантированный результат лучше не рассчитывать. Домашнее отбеливание является, скорее, эффективной поддерживающей терапией после профессионального отбеливания.

В клинике отбеливать больно?

Один из наиболее инновационных аппаратов, используемых для профессионального отбеливания на сегодняшний день, это система "Zoom 4". Если кратко, то суть этой методики - использование холодного света, благодаря которому болезненных ощущений не возникает. Дело в том, что неприятные эффекты при "классическом" отбеливании связаны с обезвоживанием зуба: при нагреве геля лампой происходит разрушение пигмента, которое сопровождается выпариванием воды из эдентинных канальцев. В связи с потерей воды повышается чувствительность во время процедуры, которая сохраняется еще в течение первых суток (пока не восполнится водный баланс в зубах). При отбеливании по технологии Zoom 4 зубы не нагреваются, поэтому сеанс переносится комфортно.

Как долго зубы остаются белыми?

Получаемый эффект (как степень отбеливания, так и стойкость результата) очень индивидуален. У одного полученный результат может сохраняться несколько лет, тогда как у другого процесс, увы, окажется обратимым, так что "белоснежная улыбка" будет держаться в течении пары месяцев. В среднем эффект от отбеливания держится от года до трех лет. И в этом процессе активно участвуют пищевые и вредные привычки пациента. Кофе, чай, вино - все эти напитки ухудшают цвет эмали.

Как часто можно отбеливать зубы?

Злоупотреблять не стоит: рекомендуется делать отбеливание не чаще, чем один раз в полгода. Опять же, не последнюю роль играют пищевые и вредные привычки пациента. При этом нужно быть готовым к "обратному эффекту": через пару недель после процедуры цвет зубов может потускнеть, приблизившись на несколько оттенков к своему естественному тону. Но паниковать не стоит: до конца оттенок, как правило, не возвращается.

Задумавшись об отбеливании, не стоит забывать о пломбах - они цвет не меняют. Поэтому, спустя пару недель после отбеливания можно переходить к замене пломб на аналоги более светлого оттенка, либо реставрировать установленные.

Как подготовиться к процедуре?

Планируя отбеливание, нужно учитывать два момента: наличие или отсутствие противопоказаний, а также проведение полной санации ротовой полости (то есть должен быть вылечен кариес, удален зубной налет).

К числу противопоказаний относятся:

заболевания десен (в этом случае будут сильны болевые ощущения);

трещины, эрозия эмали (то есть нарушения структуры эмали);

плохая гигиена полости рта.

В некоторых случаях состояние эмали не позволяет провести отбеливание, так что необходимо подготовить ее к процедуре. В подобных ситуациях назначается гигиеническая чистка, санация полости рта, рекомендуется реминерализующая терапия (с применением специальных кап с реминерализующими гелями). Если до отбеливания проводилась подготовка эмали, то после процедуры реминерализующую терапию рекомендуется повторить.

Как сохранить белизну зубов?

После отбеливания два дня необходимо строго соблюдать так называемую "белую" ("прозрачную") диету: то есть исключить из рациона продукты и напитки с красящими ингредиентами (под запрет попадают: кофе, чай, борщ, винегрет, красное вино - и прочее). Нельзя курить и наносить красную помаду, так как эмаль может окрасится. В дальнейшем желательно сохранять эти ограничения еще в течение двух недель.

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