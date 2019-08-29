Найденному в Эфиопии черепу мужской особи австралопитека 3,8 миллиона лет. Он может перевернуть представление ученых о том, как именно произошла эволюция первых людей из человекоподобных обезьян, сообщает Day.Az со ссылкой на ВВС.

До этой находки считалось, что найденный в 1974 году скелет австралопитека Люси возрастом 3,2 миллиона лет принадлежит к самой ранней ветви высших приматов - непосредственных предков Homo sapiens. Однако теперь эта версия будет пересмотрена.

Череп обнаружил профессор Йоханнес Хайле-Селассие в местечке Миро-Дора в эфиопском регионе Афар.

Как рассказал профессор Хайле-Селассие, работающий в группе ученых из Музея естественной истории в Кливленде (Огайо), он сразу понял важность этой находки.

"Я подумал: "Господи, неужели это правда и мои глаза меня не обманывают? Я запрыгал от радости, поняв, что это именно то, о чем я всегда мечтал", - сказал он в интервью Би-би-си.

По его словам, найденный череп - наилучший на сегодня образчик гоминида, который относится к анамским австралопитекам - древнейшему виду австралопитеков, вероятно, проживавшему на Земле 4,2 миллиона лет назад.

Ранее считалось, что анамский австралопитек был прямым предком более позднего вида - афарского австралопитека, считавшегося непосредственным предком самых ранних представителей семейства гоминидов отряда приматов - Homo, от которых произошел современный человек.

Как полагают ученые сегодня, оба вида австралопитеков - анамский и афарский - существовали бок о бок на протяжении по меньшей мере 100 тысяч лет, и первый не эволюционировал напрямую из второго, как думали ранее.

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