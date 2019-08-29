Во многих важных для исламского мира книгах, регламентирующих повседневную жизнь правоверного, сказано, что каждый человек обязан мыть руки не только перед вкушением еды, но и после завершения трапезы: "Благодать пищи - это омовение до неё и после" (168 хадис "Сильсилят аль-ахадис ад-да'ыфа"), передает Day.Az со ссылкой на cyrillitsa.ru.

Обоснование

Подобное предписание можно обнаружить в книге "Аль-Гурар аль-Бахия", принадлежащей перу Шейхуль Ислям Закария аль-Ансари, где отмечено: "Из этики приёма пищи является мытьё рук и полоскание рта до еды и после неё. Хозяин дома моет руки и полощет рот первым до приёма пищи (гостями) и последним после трапезы".

Другой исламский религиозный деятель, Ибн Кудама аль-Макдиси, в работе "Аль-Мугни" писал, что мыть руки после принятия пищи следует даже тогда, когда человек находится в омовении: "Имам Аль-Марвази сказал: "Я видел, как Абу 'Абдулла моет руки перед едой и после неё, даже будучи в омовении".

По мнению имама аль-Байхаки, имама ибн Маджа и имама ас-Суюти Пророк Мухаммад завещал каждый раз совершать подобный ритуал для прибавления в доме божественной благодати: "Кто хочет, чтобы Всевышний Аллах увеличил ему благодать в доме, тот пусть моет руки перед трапезой и после неё".

На интернет-портале "Islam-today" приводятся выдержки из работы исламского богослова Ибн Абидина, который отмечал, что мытьё рук перед трапезой способствует отдалению от бедности, а аналогичная процедура по завершению застолья необходима для предотвращения слабоумия. Причём в первом случае на кистях должны остаться капельки воды, а во втором руки вытираются насухо полотенцем, чтобы удалить все следы пищи.

Схожую мысль выражал имам ат-Табрани, написавший в книге хадисов "Му'джам аль-Авсат": "Мытьё рук до трапезы и после неё избавляет человека от бедности. И это обычай Посланников Божьих".

Традиционный церемониал

По исламской традиции принято, чтобы все члены семьи одновременно собирались за столом для вкушения пищи - есть отдельно друг от друга, считается недостойным деянием.

Те мусульмане, кто и в наши дни, следуя примеру Пророка, трапезничает на полу, потому что это соответствует понятиям о простоте и скромности, должны принять определённую позу. Правоверному человеку полагается сидеть перед белоснежной скатертью в позе, когда левая нога подогнута под себя, а правая поставлена на ступню и служит опорой для локтя.

Каждый садящийся за стол должен помнить, что целью вкушения яств является не получение удовольствия, а подкрепление жизненных сил организма, дабы человек имел возможность исполнять религиозные обязанности и поклоняться Аллаху. Не случайно Пророк Мухаммед учил, что есть надо не досыта, а в меру: "Сын Адама не наполнял сосуда худшего, чем живот. Любому достаточно небольшого количества пищи, которое выпрямит его спину. Если же это всё-таки необходимо, то в таком случае пусть будет треть желудка для еды, треть для питья и треть для дыхания".

Любое мусульманское застолье обязательно должно начинаться с упоминания имени Аллаха - "Би-сми-Ллях", а завершаться благодарственной мольбой: "Хвала Аллаху, который накормил меня этим и наделил меня этим, тогда как сам я ни силой, ни мощью не обладаю".

Исламские правила этикета приёма пищи

Исламские правила этикета приёма пищи устанавливали, что есть необходимо правой рукой, поднося пищу ко рту тремя пальцами, как впрочем, и держать сосуд с питьём, из которого, как сообщает Али ибн Абу Талиб, полагается пить не взахлёб, а всасыванием. Но стоит учесть, что по религиозному уставу не рекомендуется пить воду во время трапезы, поскольку это отрицательно сказывается на работе организма.

Кушанья необходимо употреблять небольшими порциями, тщательно пережёвывать и ни в коем случае не дуть на них ни ртом, ни носом, поскольку это действо, по словам Абу Юсуфа, строго запрещал сам Аллах.

Человек не имел права тянуться за новой едой, пока не пережёвывал всё, что было во рту, а если что-либо из угощения падало на пол, то он должен был поднять его, и даже мог съесть.

За каким бы скромным столом ни сидел мусульманин, он не имел право порицать поставленную перед ним еду, и смешивать в одной тарелке мякоть и косточки от фруктов.

Утолив голод, непременно нужно было почистить тарелку хлебом, и для этого есть как минимум два основания. Одно отсылает к словам Пророка: "Кто поест из тарелки и очистит ее (от остатков пищи), то тарелка ему скажет "Да освободит тебя Аллах от огня, как ты меня освободил от шайтана", а второе зафиксировано в книге имама Ахмада, где сказано: "Тарелка будет просить для него прощения".

Нежелательным признаётся вытирание ножа о хлеб и склонение головы над общим блюдом.

Ожидая гостей и выставляя на стол разнообразные блюда, хозяин должен был позаботиться, чтобы сначала были поданы фрукты, а уже затем мясные кушанья, поскольку согласно Корану (56: 20-21) именно такой порядок подачи пищи наблюдается в раю: "...с фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которое они желают". В продолжение застолья выносятся сладости, а завершает его прохладная вода, выносимая в тот момент, когда гости уже собираются покинуть стол, но никак не раньше, чтобы случайно не спровоцировать их на быстрый уход.

За едой магометанам рекомендовано вести разговоры о насущных вопросах, и начинать есть только после того, как к вкушению пищи приступит самый взрослый или уважаемый сотрапезник.

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