Крис Стил-Перкинс - мастер социальной фотографии, чьи снимки заставили вздрогнуть, улыбнуться или разозлиться тысячи людей.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

В возрасте двух лет Крис Стил-Перкинс вместе с отцом переехал в Англию из Бирмы. После школы изучал психологию в Ньюкаслском университете. В 1970 получил диплом и в следующем году начал работать в качестве фриланс-фотографа в Лондоне. Работал, в основном, в Англии, освещал социальные проблемы британских городов, полных различных субкультур.

В 1979 году фотограф опубликовал фотокнигу "The Teds". Книга приобрела широкую огласку, поскольку освещала актуальные вопросы - жизнь молодежи и зарождающиеся новые субкультуры. Стил-Перкинс говорит о своих проектах: "Это может быть ерунда, но мне нравится думать, что если через 50 лет люди захотят оглянуться на подростковую культуру конца XX века, "The Teds" будет в списке книг, которые они просмотрят". В том же году Стил-Перкинс вступает в "Magnum", вскоре начинает работать в развивающихся странах Африки и Центральной Америки, при этом не останавливая свою деятельность в Великобритании. В 1982 году, вместе с коллективом фотографов "EXIT", издал книгу "Программы выживания".

На данный момент фотограф продолжает работать в Великобритании. Значительная часть его работ посвящена родному краю, его жителям и их проблемам. На его счету уже более 10 книг, включая знаменитую "Tokyo Love Hello", которую многие считают образцом уличной фотографии. Ниже подборки фотографий Криса Стил-Перкинса из разных серий.

Из фотокниги "The Teds", Англия, 1976 год

Из фотопроекта "Чувство общности: Вулвергемптон", Англия, 1978 год Из фотокниги "Tokyo Love Hello", Токио, 1997-2004 годы Из фотосерии "Принцип удовольствия". Изображения британцев в эпоху правления Маргарет Тэтчер, 1982-89 годы Маргарет Тэтчер Демонстрант На сеансе гипноза Рождество Деревня Ямакоши вблизи Нагаоки, Япония, 2010 год

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!