Сегодня главной темой в гороскопе обещают быть деньги и все, что с ними связано. Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь. Вообще, любые игры с финансами сегодня не приветствуются, особенно это касается игры на бирже и других рискованных операций - риск потерь и роковых ошибок чрезвычайно высок. В то же время, день хорош для того, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество - все это сулит вам успех.

Овен

Сегодня организованность у Овна будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Овен сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Овна будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Овен сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Телец

Сегодня день Тельца обещает быть полон общения: Телец будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Тельцу, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Телец рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания - дар убеждения сегодня у него на высоте!

Близнецы

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить текущим делам - это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Близнецов внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у них просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий... А вот глобальные, ответственные задачи Близнецам сегодня решать не стоит. В случае же, если они попытаются это сделать, накладок не избежать.

Рак

Сегодня Раку будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Раку душу, выболтав свои секреты, - настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Рак сегодня может посвятить этот день любым своим интересам - от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной - разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Лев

Сегодня Лев способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы - жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.

Дева

Сегодня гороскоп Девы как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Деве нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, она уже давно хотела запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало - действуйте!

Весы

Сегодня - отличный день, когда все дела будут удаваться Весам легко, без лишнего надрыва. Весы будут находиться в состоянии гармонии с собой и с миром - это даст им преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Весов произойдет приятное событие, сюрприз или же они просто без видимой причины будут получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Весам сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят им заряд энергии и творческих сил.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Скорпиона - сегодня он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Скорпиону необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант - это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Скорпиону с его финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Стрельцу подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Стрельца или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Стрелец получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, - возможно, сегодня он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Козерог

Сегодня Козерогу стоит весь день держать руку на пульсе событий - не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Козерог рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Козерогу тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Козерога к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Водолей

Сегодня отношения Водолея с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Водолей будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Водолея, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Водолей не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Рыбы

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Рыбы мотивированы в любых делах и сферах жизни - от любви до работы. Они будут настроены не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что их гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы они ни взялись, Рыбы будут оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви - здесь Рыбам тоже пригодится их умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

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