В конце октября 2018-го житель Канады Бон Труонг узнал, что сорвал джекпот в размере 60 миллионов канадских долларов и целый год скрывал это от своей семьи.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В течение десятилетий он вписывал в лотерейные билеты одни и те же цифры, и только сейчас ему удалось сорвать куш.

Канадец признался, что не хочет рассказывать семье о своем выигрыше, потому что оберегает близких. По его мнению, домочадцев следует подготовить к таким серьезным переменам. К тому же Труонг хочет, чтобы в будущем его дети трудились и зарабатывали деньги самостоятельно, невзирая на имеющееся состояние.

Сам мужчина не собирается оставлять работу ландшафтного дизайнера. Часть денег он потратит на оплату счетов, другую на покупку нового дома, а остальное отложит на будущее.

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