Деятельность человека начала менять планету и ее климат на 4 тыс. лет раньше, чем думали ученые. К такому выводу пришли исследователи из университета Квинсленда в Брисбене, опубликовавшие свой отчет в пятницу в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На протяжении долгого времени, "мы значительно недооценивали воздействие древних цивилизаций на экосистему Земли", утверждают антропологи, которые участвовали в широкомасштабном исследовательском проекте, направленном на оценку степени влияния деятельности людей на планету.

"Конечно, современные темпы и масштабы антропогенных глобальных изменений намного больше, чем в глубоком прошлом, но долгосрочные кумулятивные изменения, которые древние земледельцы и скотоводы оказывали на Землю, значительно серьезнее, чем мы предполагали", - сказала доктор Андреа Кей из отделения социальных наук университета Квинсленда. По ее словам, вызванное человеком изменение почвенного покрова началось не в середине XX века, а было достаточно обширным уже к 2000 году до нашей эры.

Исследование, в котором приняли участие более 250 ученых со всего мира, позволило антропологам проанализировать степень влияния деятельности человека на планету за последние 10 тыс. лет. Полученные данные показали, что уже к 1850 году у нас была "планета, в значительной степени преобразованная древними охотниками, собирателями, фермерами и скотоводами".

Как отмечает доктор Кей, около 10 тыс. лет назад на Земле преобладали охота и собирательство, но планета уже знала, что такое интенсивное сельское хозяйство и скотоводство. Появившись около 10 тыс. лет назад на территории между современным Пакистаном и Турцией, спустя семь тыс. лет новые технологии обработки земли уже распространились на территории Америки, Папуа-Новой Гвинеи и Западной Папуа, Европы, Северной Африки, России, Монголии и некоторых частей Азии.

"Даже мелкомасштабная сельхоздеятельность вызывает значительные изменения в экосистеме, если применяется достаточно долго, а наши далекие предки вели свое хозяйство основательно и на одном месте", - рассказала другой участник исследования доктор Николь Бойвин. По ее словам, следы интенсивного изменения экосистем по всему миру, обнаруживаются в пластах 2-го и 1-го тысячелетия до нашей эры, а значит можно утверждать, что влияние деятельности людей на планету началась задолго до середины 20-го века, с которого, как считалось раньше, началась эпоха глобального доминирования человека на Земле.

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