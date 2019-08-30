Меркурий, Венера, Земля и Марс в настоящее время соединяются на одной линии, образуя так называемый парад планет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Довольно редкое и весьма впечатляющее зрелище - соединение вокруг Солнца всех четырех ближайших планет - Меркурия, Венеры, Земли и Марса - разворачивается в настоящий момент на небесной сфере. Земля в своем движении по орбите разместилась сейчас на одной стороне от Солнца, а Меркурий, Венера и Марс располагаются на той же линии, но с противоположной от Солнца стороны, и проецируются примерно в одну и ту же точку на небесной сфере чрезвычайно близко друг от друга", - говорится в сообщении.

Одновременно благодаря такому расположению планеты максимально освещены Солнцем, уточнили в институте. 2 и 3 сентября Меркурий и Марс почти одновременно встретятся на линии Солнце - Земля, образовав весьма красивую конфигурацию: в центре нее будет находиться Солнце, всего примерно в одном градусе от него будет расположен Марс и точно над ним на расстоянии всего около полуградуса - Меркурий.

"Венера в это время будет располагаться на небе примерно в 5 градусах под прямым углом от этой группы. Таким образом четыре наиболее ярких объекта солнечной системы - Солнце, Венера, Меркурий и Марс - соединятся вместе на минимальное расстояние", - рассказали астрономы.

При этом увидеть это соединение своими глазами можно будет лишь на космических снимках или с помощью инструментов. Это связано с тем, что планеты появляются на небе днем и тонут в солнечных лучах. Наиболее впечатляющие картинки соединения предоставляет сейчас космический телескоп LASCO, работающий на орбите и имеющий поле зрения около 8 градусов, отметили в пресс-службе.

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