Австралийский дайвер Джим Андерсон (Jim Anderson) в 1970-х годах побывал на месте крушения британского судна Light of the Age. На дне океана мужчина нашел запечатанную бутылку пива с клеймом шотландской пивоварни Wellpark Brewery. Тогда Джим попытался связаться с изготовителями и вернуть им редкую находку, но безрезультатно.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Только спустя 50 лет компания Wellpark все же ответила. Таким образом, пивоварня обрела ценнейшую реликвию - бутылку стаута Tennent's 150-летней выдержки.

В 1867 году корабль Light of the Age плыл из Ливерпуля в Мельбурн. Судно перевозило крупный груз продовольственных товаров, в том числе соль, консервы и спиртные напитки, среди которых была продукция фирмы Wellpark.

При подходе к точке назначения корабль потерял две мачты и сел на мель. Исторические документы утверждают, что это произошло по вине капитана, который на протяжении всего маршрута был в стельку пьян.

В 70-х годах дайвер Джим Андерсон побывал на месте крушения корабля и достал со дна несколько ценных находок. Одной из таких стала запечатанная бутылка стаута Tennent's, которая на тот момент уже хранилась нетронутой более 100 лет.

Джим Андерсон с бутылкой пива, которую нашел несколько десятилетий назад

Андерсон попытался связаться с производителем, чтобы вернуть ценную реликвию, но на его обращения никто не реагировал. Так бутылка попала в подвал дома дайвера, где пролежала еще 50 лет вместе с остальным хламом.

И вот недавно представители шотландской компании Wellpark Brewery связались с австралийцем. Андерсон рассказал им о своей находке, и они с радостью пригласили его в Шотландию на открытие музея истории классического лагера Tennent's.

Теперь бутылка, совершившая путешествие из Великобритании в Австралию, пролежавшая на дне океана 100 лет, а затем еще 50 в подвале дайвера, станет одним из ценнейших экспонатов музея. И хотя за столько лет под водой вкус стаута в бутылке вряд ли улучшился, эксперты пивоварни собираются восстановить это 150-летнее пиво, используя старые рецепты.

А пока старинная бутылка просто будет радовать глаза посетителей, решивших узнать историю местного пивоварения, начиная с 16 века и до настоящего момента.

"Вполне возможно, этот стаут является одной из старейших бутылок пива в Великобритании. В отличие от капитана, который 150 лет назад не смог достойно выполнить свою миссию, Джим Андерсон сумел доставить важный исторический груз целым и невредимым", - прокомментировал находку представитель Wellpark.

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