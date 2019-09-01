Сегодня звезды гороскопа советуют быть готовым к любым неожиданностям - уж слишком порывистый и непредсказуемый фон у этого дня. Впрочем, это не так уж и плохо: главное, помните, что любые ваши планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. С другой стороны, скучать сегодня точно не придется. Главное - стараться удержаться от конфликтов (к чему день будет активно склонять) и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения (и у себя, и у окружающих). Возможны сюрпризы и новые знакомства, в том числе романтические.

Овен

Сегодня, какие бы решения Овен ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Овну точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Овна будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Овен может видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ему сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Овну тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

Телец

Сегодня в отношениях Тельца с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Телец сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от их вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Близнецы окунулись в водоворот общения: сегодня все свои возможности они встретят именно там. Коммуникабельность Близнецов поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Рак

Сегодня Рак будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Рак будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Раку сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Рак сегодня сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Лев

Сегодня в делах Лев будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Лев сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Льву сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Дева

Сегодня финансовые дела Девы уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ей поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ей зарплату или Деве придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Деве стоит внимательно рассматривать любые приходящие к ней финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Весы

Сегодня главной чертой Весов может стать спонтанность: их настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Весы могут нервничать и раздражаться на людей, попавших им под горячую руку, с другой же - способны на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Весов сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в них способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Скорпион

Сегодня - день, когда Скорпиону стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Скорпион просто будет не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Скорпиону смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Стрелец

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Стрелец может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Стрелец запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Стрелец способен приятно удивить своего партнера.

Козерог

Сегодня на первый план в гороскопе Козерога обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Козерогу же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Козерог способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа обещают Водолею день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Водолей уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Водолей и сам сделает что-то экстраординарное - такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Водолея сегодня будет шанс в этом убедиться.

Рыбы

Сегодня в жизнь Рыб могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня им необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

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