Определить число квартиры очень легко!

Например, номер вашей квартиры 58, складываем 5 и 8. получается 13. Далее - 1+3=4. Итак, число вашей квартиры "4".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1 - на вашу квартиру влияет Солнце. Это пространство идеально подходит для тех, кто желает простроить карьеру. Жильцы, как правило, имеют большие амбиции и любят рисковать.

2 - Лунная квартира обеспечивает любовь и взаимопонимание ее жильцам. Люди, живущие в этом доме увлекаются эзотерическими науками. Не рекомендуется жить в таких квартирах слишком чувствительным людям.

3 - влияние Юпитера делает людей более разумными, они обретают гармонию и покой. Но число "3" не подходит людям, привыкшим жить на широкую ногу.

4 - планета Раху защищает жильцов от невзгод, дарит уверенность в себе. Не подойдет трудоголикам, так как способна привести к "выгоранию".

5 - Меркурий притягивает гостей, как магнит. Подойдет для общительных и творческих личностей. Эта квартира не предназначена для любителей спокойствия.

6 - влияние Венеры принесет с собой любовь и гармонию. В таких квартирах отлично приживаются комнатные растения. Это жилье подойдет семейным людям. Но если вы "волк-одиночка", здесь вам будет некомфортно.

7 - планета Кету подарит комфорт философам, идеальна для уединения. Эта квартира не решит ваши финансовые вопросы.

8 - Сатурн поможет восстановить энергетический баланс, повысить жизненный тонус. Не по душе здесь будет карьеристу-трудоголику.

9 - Марс подарит жильцам сострадание. Не удивляйтесь, если вас потянет на благотворительность. Но помните, чрезмерный альтруизм может привести к проблемам с финансами.

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