В дороге бывают ситуации, когда водителю становится плохо прямо за рулем, однако не всегда пассажиры знают, как действовать в данных обстоятельствах. Статистика показывает, что чаще всего у владельца авто может случиться инфаркт или инсульт, а потому следует знать несколько советов, что делать пассажиру в подобном случае.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Безопасность в первые секунды. Так как в дороге состояние водителя может ухудшиться в любой момент, очень важно сориентироваться в первые секунды. Промедление приведет к серьезным последствиям, травмам и угрозам жизни не только для владельца транспортного средства, но и пассажиров.

Главная задача - безопасно остановить автомобиль. Многие паникуют, однако нужно взять ситуацию "в свои руки", успокоиться и действовать решительно.

Остановить машину с МКПП. Если автомобиль оборудован МКПП, есть последовательность действий, чтобы его остановить. Некоторым аспектам следует уделить особое внимание. Действовать нужно так:

Нажать на аварийную кнопку, ее можно узнать по нарисованному красному треугольнику. Так можно предупредить водителей других машин, что произошла аварийная ситуация.

Заглушить двигатель, повернув ключ зажигания против часовой стрелки. Важно сделать только один оборот, иначе руль заклинит и машина перестанет поворачивать.

Когда машина начала останавливаться, корректировать ее движение до полной остановки работы двигателя.

Стояночный тормоз можно применять только на небольших скоростях, иначе автомобиль занесет и можно сделать еще хуже.

Остановить машину с АКПП. Если в машине АКПП или модель современная, принцип действий окажется похожим. Нужно также сначала нажать аварийную кнопку, а затем заглушить двигатель. Но с помощью ключа это сделать не получится, так как современные авто оснащены кнопкой вместо замка зажигания.

В таком случае нужно перевести коробку передач в нейтральное положение, оно обозначается кнопкой "N". После этого транспортное средство начнет замедляться, нужно только регулировать руль, пока оно полностью не остановится.

Итог. В дороге может произойти ситуация, когда водителю становится плохо прямо за рулем. Конечно же, на этот случай должна быть аптечка с важными лекарствами, однако пассажирам важно знать, как действовать в непредвиденных обстоятельствах.

Главное - остановить автомобиль и включить аварийную кнопку, чтобы оповестить других участников движения о проблемах. Сделать это легко, если знать несколько советов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!