Жареная пища известна своей канцерогенностью. Одним из ключевых веществ, которые ее обуславливают, является акриламид. Особенно много акриламида в чипсах, картофеле фри и жареной картошке.

Если с первыми двумя позициями всё просто - лучше их просто не покупать. То жареной картошечкой можно иногда себя побаловать. Эксперты Роскачества дали рекомендации, как при этом уменьшить вред для организма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дело в том, что количество акриламида напрямую связано с химическим составом сырого картофеля - он содержит довольно распространенную аминокислоту аспарагин. Во время жарки сахара картофеля реагируют с аминокислотами, в том числе, с аспарагином. Этот химический процесс известен как реакция Майяра. В результате жареная картошка приобретает известный вкус и цвет, но "в нагрузку" получает и акриламид.

Чтобы вкус и цвет оставить, а акриламид убрать (хотя бы частично) нужно сразу после чистки картофеля поставить его отмокать на 1-2 часа. Мы согласны - это долго, но зато вымачивание приведет к вымыванию крахмала и в дальнейшем снизит реакцию аминокислоты аспарагина с сахарами.

При этом неплохо было бы нарезать картошку толстыми ломтиками. Специалисты утверждают, что, например, в кусочках размером 14х14 мм содержится гораздо меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках 8х8 мм. И, конечно же, не стоит злоупотреблять "поджарками" - лучше довести картошечку до светло-золотистого цвета, не более.

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