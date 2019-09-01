30 августа стало известно, что Евровидение 2020 пройдет в нидерландском Роттердаме. Этот портовый город ежегодно принимает один из самых авторитетных европейских кинофестивалей IFFR и фестиваль джаза North Sea Jazz Festival.

Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, что интересного можно посмотреть в Роттердаме и за что туристы любят этот город.

Рынок "Markthal"

Это рай для гурманов! Здесь продают все необходимое для того, чтобы вы смогли приготовить практически любое блюдо: экзотические фрукты, редкие добавки, специи и целый супермаркет азиатских продуктов. Комплекс был построен в 2014 году.

Рынок "Markthal"

Район Дельфсхавен

Жуткие события Второй мировой войны стерли с лица земли большую часть построек в Роттердаме, поэтому по-настоящему старых домов там осталось очень мало. Однако шанс увидеть здания с историей у вас все же есть. Отправляйтесь на велосипеде в район Дельфсхавен.

Район Дельфсхавен в Роттердаме

Здесь практически в первозданном виде сохранилась одна гавань, также есть старая пивоварня, настоящая ветряная мельница, множество приятных магазинчиков и кафе.

Кубические дома

Это архитектурный шедевр Пита Блома! Домики заслужили большую популярность благодаря весьма необычной конструкции.

Кубические дома Пита Блома

Жить здесь престижно, но дорого. Кстати, вы можете посмотреть, что происходит внутри зданий - один из домов приспособлен под музей.

Церковь Святого Лаврентия

Храм был возведен в XV-XVI столетиях и является единственным средневековым сооружением Роттердама.

Внутри Церкви Святого Лаврентия, Роттердам

Изнутри церковь больше напоминает галерею современного искусства: здесь есть кафе, оригинальная инсталляция из зеркал и целая стена электрических ламп.

Зоопарк "Diergaarde Blijdorp"

Роттердамский "Блейдорп" - один из самых красивых зоопарков Европы. В 2017 и 2018 годах он был избран лучшим зоопарком в странах Бенилюкса.

Зоопарк "Diergaarde Blijdorp"

Пожалуй, самая красочная и впечатляющая часть зоопарка - это его огромный океанариум, в котором можно наблюдать за жизнью крупных рыб и самых редких морских обитателей.

Здание железнодорожного вокзала

Если вы планируете поездку на поезде, то это первое, что вы увидите в Роттердаме. В здании вокзала есть магазины, банкоматы, кафе, аптеки и другие удобства.

Вокзал в Роттердаме

Конечно, вас поразят его интерьеры: для отделки использовались натуральные элементы, многие детали выполнены из дерева. Объект покрыт стеклянным куполом, через который внутрь попадает максимум солнечных лучей. Благодаря подобной конструкции, на вокзале практически не используется искусственное освещение, что существенно экономит средства.

Порт Роттердама

Первые упоминания об этом порте относятся к Средневековью. Он находится в устье рек Рейн и Маас, через которые можно быстро и безопасно транспортировать груз из Нидерландов на территорию Бельгии, Франции и Германии. С 1962 до 1986 он был самым загруженным портом в мире, в настоящее время его обогнали такие азиатские порты, как Сингапур и Шанхай.

Порт Роттердама

Порт Роттердама открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В год сюда приезжает более четырех миллионов туристов, желающих лично побывать в главной гавани Европы.

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