Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами. Об этом пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Например, "кто сказал и что" и "где пропавшие вещи". Прекрасная половина человечества имеет преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события разной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно.

Исследование также показывает, что женщины лучше запоминают лица и запахи.

Экспертная группа основывала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год. В экспериментах поучаствовали 1,2 миллиона участников.

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