С каждым годом число туристов в самых популярных местах планеты увеличивается в геометрической прогрессии. Люди жаждут увидеть своими глазами "те самые" достопримечательности и непременно сделать возле них "селфи". А между тем из-за ежегодного наплыва миллионов людей природные и культурные ценности Земли теряют свой истинный облик, и некоторые из них уже никогда не будут прежними.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Великая Китайская стена

На сегодняшний день от главной достопримечательности Китая осталась лишь треть. Разрушилась Великая Китайская стена не только под воздействием времени и эрозии, но из-за нескончаемого потока путешественников. Некоторые части стены разгромлены, другие покрыты граффити.

Эверест

За последние десять лет высочайшая вершина мира стала невероятно туристическим местом - покорить ее мечтают миллионы людей со всего света. Вот только эти же миллионы оставляют близ Джомолунгмы бессчетное количество мусора: за один только 2019 год с горы убрали 11 тонн отходов, оставленных туристами.

Бали

Один из излюбленных путешественниками пляж Бали Кута так же, как Эверест страдает от грязнуль. Особенно это заметно в зимнее время, когда течение становится более сильным, и некогда белоснежный песок покрывается горами мусора.

Стоунхедж

В день зимнего солнцестояния к одной из самых известных достопримечательностей Великобритании стекаются тысячи людей, желающих отметить праздник. После себя они оставляют мусор, граффити и даже жвачку на камнях. Все это за туристами убирают десятки простых рабочих.

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