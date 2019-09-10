Почему не стоит доверять рекламным фотографиям отелей в интернете - ФОТО
На самом деле многие безупречные фотографии, размещенные на сайтах отелей, оказываются подделкой. То есть эти места, конечно, существуют, вот только выглядят они несколько иначе, чем на сказочных снимках, обещающих отдыхающим рай на земле.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
Часто рекламируемые места сняты с удачного ракурса, а в действительности буквально в паре сантиметров находится то, что портит волшебный пейзаж.
Сайт Oyster, занимающийся обзорами отелей, посылает профессионалов по всему миру проверять, соответствуют ли фотографии реальности - и некоторые обозреватели возвращаются со снимками, сильно отличающимися от того, что обещает официальный сайт отеля.
Фантазия - расслабиться на частном пляже Delfino Beach Hotel на Сицилии, фотография которого манит огромной площадью и полным отсутствием туристов.
Фантазия - как следует выспаться, желательно в позе звезды, на огромной кровати в отеле Hotel Athena в Тоскане.
Фантазия - сделать идеальную фотографию в панорамном бассейне на крыше отеля Amata Resort в Пхукете.
Фантазия - расслабиться в уютном номере отеля Centrale Palace после целого дня осмотра достопримечательностей Палермо.
Фантазия - предвкушать романтическое ночное купание в крытом бассейне отеля Norfolk Royale, графство Дорсет, Великобритания.
Фантазия - пустой бассейн, где всегда есть место красивым женщинам, в отеле Crown Reef, город Мертл-Бич, Южная Каролина.
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