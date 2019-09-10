Село Халхал находится в 15 километрах к северо-западу от центра Огузского района, западнее села Арманат, на южном склоне Главного Кавказского хребта.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии чарующей красоты окрестностей водопада Халхал.

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