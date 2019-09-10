https://news.day.az/unusual/1154773.html Красоты Халхалского водопада - ФОТОРЕПОРТАЖ
Красоты Халхалского водопада - ФОТОРЕПОРТАЖ
Село Халхал находится в 15 километрах к северо-западу от центра Огузского района, западнее села Арманат, на южном склоне Главного Кавказского хребта.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии чарующей красоты окрестностей водопада Халхал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре