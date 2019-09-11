Молодые родители нередко прибегают к помощи бабушек и дедушек в уходе за ребенком и даже в его воспитании. Однако это большая ошибка, ведь бабушки, даже действуя из лучших побуждений, могут навредить чаду.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Устаревшие приемы ухода

Если раньше малышей купали при температуре 37 градусов, то сейчас детей закаляют с раннего детства и моют их при 33-34 градусах. Раньше младенцев туго пеленали, сейчас же в этом нет необходимости, ведь существует огромное количество комфортной одежды для новорожденных. К тому же во времена наших бабушек детей кормили коровьим молоком и соками. Сейчас на их место пришли молочные смеси с витаминами в составе. Вряд ли бабушка, вырастившая по своей "методике" не одного ребенка будет следовать вашим "новомодным" советам, что впоследствии не только приведет к конфликту, но и скорее всего скажется на самочувствии малыша.

Воспитание

Во времена СССР детей воспитывали в строгости. Оставить плачущего ребенка одного считалось абсолютно нормальным, а проявлять слишком часто ласку и заботу - бесполезными "нежностями". Однако детям как тогда, так и сейчас необходимо внимание. А если ими будут постоянно пренебрегать, едва ли это позитивно отразится на психике маленького человека.

Подрыв авторитета

Как правило, старшее поколение имеет свое мнение по поводу того, как нужно воспитывать детей, и не стесняется его высказывать. Вообразите ситуацию: мать пытается отчитать детей за провинность, как тут в разговор встревает бабушка и говорит: "Не слушайте маму, все в порядке, пойдемте гулять". Дети видят недоумение на лице матери и понимают, что ее только что отчитали. Таким образом, она теряет авторитет в их глазах, что недопустимо в отношениях между родителями и детьми.

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