Ну, какая женщина не желает всегда выглядеть шикарно и привлекательно? Даже если супруга или хотя бы постоянного партнёра не имеется, хочется быть неотразимой для коллег, знакомых и просто прохожих представителей противоположного пола.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Большинство стилистов утверждает, что главенствующую роль в облике играет причёска. Неудачное решение может испортить всё впечатление, а нам этого не надо! Именно поэтому ИА "Экспресс-Новости" предлагает узнать, какие три причёски бесят мужчин больше всего.

Каре-боб

Многие леди, желая произвести впечатление, кардинально меняют имидж и отстригают свои длинные локоны, делая из них строгое лаконичное каре-боб. Психологи знают немало случаев, когда к такой мере прибегают дамы после болезненного расставания с любимым человеком. Но это очень опрометчиво.

Стрижка каре отпугивает других самцов. Мужчины находят её слегка устаревшей и малопривлекательной. А в сочетании с ободком и вовсе безвкусной.

Чересчур длинные волосы

Это только сказочная Рапунцель, подметая волосами пол, выглядит мило и обаятельно. Но в повседневной жизни слишком длинные волосы выглядят неуместно, а часто - ещё и неухоженно.

Сечённые концы, уставшие от бесконечных сушек феном, отсутствие формы - это крах вашего стиля.

Если уж носить длинную причёску, то нужно постоянно ровнять, подстригать кончики, уметь красиво закалывать локоны.

А вот упругая коса, как у Настеньки из "Морозко", мужчин давно не прельщает. Мало кто захочет видеть рядом с собой инфантильную девчонку. Всем нужна роскошная и элегантная девушка, которая выглядит "дорого", а не смешно.

Причёски с использованием "краба"

Этой заколке место в бабушкиной косметичке, а не на ваших волосах. Совершенно неприглядная, пусть и удобная вещица, может напрочь перечеркнуть впечатление.

Пучок, закреплённый с помощью крабика, вызывает у мужчин отвращение и ассоциируется с отсутствием вкуса и запахом зажарки для борща.

Даже если совсем нет времени, а волосы необходимо аккуратно уложить, лучше сделать "гульку" с помощью резинки или использовать лаконичные невидимки. А крабы в вашей жизни должны присутствовать только в качестве изысканного блюда для романтического ужина.

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