В большинстве своем мужчины - крайне упрямые существа. Они будут придерживаться своих непоколебимых принципов до последнего, не задумываясь о том, что последствия придется "разгребать" их женщинам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Я умею пить"

Говорит он, а через полчаса уже едва стоит на ногах, из-за чего вам приходится самостоятельно тащить его домой. Показывать ему фотоотчет с прошедшего застолья, где все веселятся, а он лежит лицом в салате бессмысленно. Он будет по-прежнему уверять, что "знает меру", а вы просто не даете ему расслабиться. Единственное, что можно сделать в такой ситуации, - не потакать пьянству любимого. В следующий раз, проснувшись в жутком похмелье, пусть он сам готовит себя рассол, идет в магазин за минералкой и в аптеку за таблетками. Возможно, после такого энергозатратного шоппинга в следующий раз ему не захочется выпивать лишнего.

"Я сам все починю"

Слышите вы уже в десятый раз, а он даже не притрагивается к инструментам. Именно поэтому у вас год не работают розетки в прихожей, стол вот-вот развалится, а смеситель в ванной каждый день устраивает концерты. В конце концов в его отсутствие вы вызываете мастера, которому удается привести в порядок дом всего за пару часов. Счастливая и довольная вы встречаете мужа с работы, надеясь услышать похвалу, а он лишь огрызается и говорит, что сделал бы все куда лучше, а главное бесплатно. Вот только когда?

"Женщины обожают духи, цветы, конфеты"

Большинство мужчин убеждены в этом. Вот почему весь этот комплект вы получаете на каждый праздник. У вас может быть диатез и аллергия на цветы, но он даже не вспомнит об этом и обязательно появится в дверях с "джентельменским набором". Духи, выбранные, очевидно, наугад придется опять прятать в дальний ящик комода, цветы выкинуть, а конфеты отдать маме. Проблема в том, что мужчины не понимают намеков. Поэтому, если вы давно мечтаете о конкретном подарке от своего возлюбленного, лучше сказать ему об этом напрямую. Да, не очень романтично, зато он наконец не прогадает.

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