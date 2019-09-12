Экспедиция Северного флота России на землю Франца-Иосифа обнаружила в Арктике новый остров. Об этом сообщило министерство обороны России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участники экспедиции подтвердили образование нового острова месту полуострова Литтрова острова Галля. Его зафиксировали 10 сентября, а также нанесли на морские карты.

Ранее стало известно, что экспедиция Северного флота нанесла на карты новый остров и пролив на Земле Франца-Иосифа. Информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены во все официальные карты".

27 августа Северный флот ВМФ России в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердил открытие пяти новых островов в регионе. В сообщении экспедиции отмечается, что своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Появление новых островов в этом районе спрогнозировали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов.

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